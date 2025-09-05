Anutin Charnvirakul, un riche conservateur pour sortir la Thaïlande de la crise politique

Anutin Charnvirakul à son arrivée au Parlement thaïlandais le 5 septembre 2025 à Bangkok, quelques heures avant d'être désigné nouveau Premier ministre

Saxophoniste, pilote amateur et riche héritier, Anutin Charnvirakul a su manoeuvrer pour s'imposer comme une personnalité clé des gouvernements successifs en Thaïlande au fil des tumultueuses dernières années, jusqu'à être désigné vendredi Premier ministre.

Il a été un temps banni de toute activité politique par la justice et son parti ne représente que la troisième force du Parlement du royaume mais c'est pourtant sur cet ancien ministre de centre-droit de 58 ans que l'opposition parie pour tenter de sortir de la crise politique actuelle.

Le soutien du Parti du peuple, jusqu'alors le principal parti d'opposition, lui permet de succéder à Paetongtarn Shinawatra, destituée la semaine dernière.

Comme cette dernière, fille de l'ex-Premier ministre milliardaire Thaksin Shinawatra et membre d'une famille à l'influence considérable en Thaïlande depuis deux décennies, Anutin Charnvirakul s'inscrit lui aussi dans une dynastie d'élites politiques et économiques.

Son père a été Premier ministre par intérim lors de la crise politique de 2008, puis ministre de l'Intérieur pendant trois ans.

Sa famille a fait fortune dans une entreprise de construction qui s'est assurée de juteux contrats publics pendant des décennies. La société a construit par exemple le principal aéroport de Bangkok et le bâtiment du Parlement, où il a été désigné vendredi à la tête du gouvernement.

Réseaux sociaux

Après des études d'ingénieur industriel à New York, Anutin est entré en politique alors qu'il avait une trentaine d'années comme conseiller du ministère des Affaires étrangères.

Le nouveau Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le 5 septembre 2025 au Parlement à Bangkok AFP

Véritable caméléon politique, il est ensuite devenu ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, puis vice-Premier ministre de trois chefs de gouvernements entre 2019 et 2025 - une stabilité rare dans le royaume à la vie politique mouvementée.

Surnommé "Noo", qui signifie "souris" en thaïlandais, il cherche à se construire une image d'homme du peuple malgré sa fortune.

Sur les réseaux sociaux, il se montre ainsi en train de cuisiner vêtu d'un short et d'un T-shirt, ou interprétant des tubes de pop thaïlandaise au saxophone et au piano.

Anutin est un ancien membre du parti de l'ex-Premier ministre Thaksin, dont le camp a longtemps incarné le mouvement réformateur, par opposition aux conservateurs alignés avec le roi et l'armée.

Il avait été interdit d'activité politique pendant cinq ans à la suite de la dissolution, en 2007, de la formation pour fraude électorale. Il a alors appris à piloter et s'est constitué une petite flotte d'avions privés pour transporter des malades à l'hôpital et livrer des organes.

Cannabis

Une fois sa peine purgée, il est revenu en politique en 2012 comme chef du parti de centre-droit Bhumjaithai, qui s'est hissé à la troisième place lors des élections législatives de 2023.

Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, lors d'une rencontre avec des journalistes, le 1er septembre 2025 à Bangkok AFP

Alignant les portefeuilles ministériels au sein des diverses coalitions gouvernementales, il s'est fait connaître à l'international en tant que ministre de la Santé d'un gouvernement mené par les militaires, lorsqu'il a géré la crise du Covid-19.

Il avait dû présenter ses excuses après avoir accusé les Occidentaux de propager le virus, dans ce royaume dépendant du tourisme.

A ce même poste, Anutin a surtout fait les gros titres lorsqu'il a soutenu la dépénalisation du cannabis en 2022.

Après les élections de 2023, son parti avait rejoint une coalition avec le parti de Thaksin en refusant de s'allier avec les mêmes progressistes qui l'ont finalement soutenu cette semaine pour évincer le clan du patriarche de la politique thaïlandaise.

Mais en juin, le Bhumjaithai avait rompu cette alliance en raison de la gestion par le pouvoir du conflit frontalier avec le Cambodge.