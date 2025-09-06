Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?

L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une "zone humanitaire" déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien. Elle a détruit en début d'après midi une tour d'immeuble dans le sud-ouest de la ville de Gaza.

Des Palestiniens déplacés fuyant le nord de Gaza transportent leurs biens le long de la route côtière vers le sud de Gaza, vendredi 5 septembre 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Après avoir appelé à évacuer Gaza-ville, l'armée israélienne a détruit un immeuble dans la ville.

Un appel à évacuer Gaza-ville

Le message, en arabe, adressé "aux habitants de la ville de Gaza et à tous ceux qui s'y trouvent" a été publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone.

À partir de maintenant, et dans le but de faciliter le départ des habitants de la ville, nous déclarons la zone [côtière] d'Al-Mawasi [dans le sud de la bande de Gaza] comme zone humanitaire. (...) Profitez de l'occasion pour vous déplacer sans tarder vers la zone humanitaire et rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues.

L'ONU estime à environ un million le nombre de personnes présentes dans la région de la ville de Gaza et met en garde contre un "désastre" à venir en cas d'expansion de l'offensive israélienne sur la cité.

Alors que le Hamas a donné son accord en août à une proposition d'accord de trêve et de libération des otages à Gaza présentée par les médiateurs (Egypte, Etats-Unis et Qatar), le gouvernement israélien exige désormais du mouvement islamiste palestinien qu'il dépose les armes, libère tous les otages qu'il retient et cède le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza à Israël, entre autres.

Dans un autre communiqué, en anglais, l'armée israélienne écrit que la "zone humanitaire" déclarée en prévision de "l'expansion de [son] opération terrestre à Gaza" comprend "des infrastructures humanitaires essentielles telles que des hôpitaux de campagne, des conduites d'eau et des installations de dessalement, ainsi que l'approvisionnement continu en nourriture, tentes, médicaments et équipements médicaux pour la zone".

Elle affirme que "l'effort d'aide humanitaire pour la zone [...] se poursuivra de manière continue en coopération avec l'ONU et les organisations internationales, parallèlement à l'expansion de l'opération terrestre".

Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a mené de nombreux bombardements sur des zones qu'elle avait déclarées "humanitaires" et "sûres" pour les habitants, affirmant y viser des combattants du Hamas se cachant au milieu des civils.

Des dizaines de Palestiniens interrogés dans la ville de Gaza par l'AFP depuis plusieurs semaines ne cessent de répéter qu'il n'y "a aucun endroit sûr" dans la bande de Gaza et qu'ils préfèrent encore mourir sur place plutôt que d'être déplacés une énième fois.

Une nouvelle tour d'immeuble détruite

Israël a détruit samedi après-midi une tour d'immeuble dans le sud-ouest de la ville de Gaza, ont indiqué à l'AFP des témoins après un bombardement israélien dans un périmètre que l'armée israélienne avait appelé un peu plus tôt les habitants à évacuer.

L'armée a "frappé il y a peu une tour d'immeuble utilisée par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza Ville", selon un communiqué militaire. Des témoins ont indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de la tour Soussi, située dans le même périmètre d'évacuation que la tour Rouya que l'armée israélienne avait annoncé plus tôt vouloir viser.

Des vidéos de la tour d'une quinzaine d'étages s'effondrant sur elle même dans un grand nuage de poussière après des explosions à sa base circulent sur les réseaux sociaux. Reprenant l'une d'elle, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a simplement écrit sur son compte X : "Nous continuons". La veille, après une première destruction similaire d'immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza, il avait écrit : "Nous avons commencé".