Après des critiques sur la lutte contre l'antisémitisme en France, l'ambassadeur américain convoqué pour s'expliquer

L'ambassadeur américain en France Charles Kushner va être convoqué lundi au ministère des Affaires étrangères. La raison ? Des critiques qui ont provoqué la colère de Paris sur "l'absence d'action suffisante" du président Emmanuel Macron contre l'antisémitisme.

Le
24 Aoû. 2025 à 17h10 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Kushner

 Charles Kushner arrive aux funérailles d'Ivana Trump, le 20 juillet 2022, à New York.

AP Photo/John Minchillo, File
Partager 3 minutes de lecture

Dans une lettre adressée au chef de l'Etat obtenue dimanche par l'AFP, l'ambassadeur exprime "sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de (son) gouvernement pour le combattre", rejoignant les critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des propos inacceptables

Des accusations "inacceptables", selon le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, qui les "réfute fermement": "Elles vont à l'encontre du droit international, en particulier du devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats (...). Elles ne sont par ailleurs pas à la hauteur de la qualité du lien transatlantique entre la France et les Etats-Unis et de la confiance qui doit en résulter entre alliés".

Elles vont à l'encontre du droit international, en particulier du devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats

Porte-parole du ministère français des Affaires étrangères

Il a précisé que "l'ambassadeur Kushner sera convoqué au quai d'Orsay ce lundi 25 août", une mesure rarissime entre alliés.

Mais les critiques du diplomate américain, qui a récemment pris ses fonctions à Paris, interviennent quelques jours après une violente charge de Benjamin Netanyahu contre le président français. Le Premier ministre israélien y  accusait son homologue "d'alimenter le feu antisémite" en appelant à la reconnaissance internationale de l’État de Palestine". Une analyse "erronée, abjecte et qui ne demeurera pas sans réponse", avait déjà répliqué la présidence française.

Chargement du lecteur...

"Plus possible de tergiverser"

Dans sa lettre, datée du lundi 25 août, l'ambassadeur américain reprend l'argumentaire de M. Netanyahu. "Des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France", estime M. Kushner, père du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

"Des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France"

Charles Kushner - Ambassadeur américain en France

"Aujourd'hui, ce n’est plus possible de tergiverser: l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, point", estime-t-il.

Selon l'ambassadeur, "il ne se passe pas un jour en France sans que des Juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées, et des entreprises appartenant à des Juifs vandalisées. Le ministère de l'Intérieur de votre propre gouvernement constate que des écoles maternelles ont été ciblées par des dégradations antisémites".

Une situation délicate et tendue

Le contexte est particulièrement sensible puisque vit en France la plus grande communauté juive d'Europe occidentale, environ 500.000 personnes, en même temps qu'une très importante communauté arabo-musulmane, sensible au sort des Palestiniens de Gaza. Le week-end dernier a été marqué par l'inculpation pour "discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité" du gérant d'un parc de loisirs du sud de la France qui avait refusé à un groupe de 150 jeunes Israéliens. Il a invoqué des raisons de "sécurité", selon le parquet.

Vantant les actions du président Trump en la matière et la capacité à "combattre l'antisémitisme, tant que nos dirigeants ont la volonté d'agir", l'ambassadeur américain en France exhorte le président français "à agir avec résolution".

paris

La synagogue des Tournelles, recouverte de peinture verte, est photographiée après que plusieurs sites juifs de la capitale aient été recouverts de peinture verte. Samedi 31 mai 2025 à Paris.

AP Photo/Aurelien Morissard

"La montée des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023 est une réalité que nous déplorons et sur laquelle les autorités françaises font preuve d'une mobilisation totale, tant ces actes sont intolérables", a réagi la diplomatie française. Fin juillet, M. Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Dans la foulée plus d'une dizaine de pays occidentaux parmi lesquels le Canada, ainsi que l'Australie, ont appelé d'autre pays du monde à faire de même.

L'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre prend fin précisément le 23, jour de la nouvelle année juive et date avant laquelle Benjamin Netanyahu appelle Emmanuel Macron "à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté" dans la lutte contre l'antisémitisme.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Le Premier ministre François Bayrou à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 30 juillet 2025 à Paris
International

Bayrou entre dans le dur face aux risques de censure et de blocages

jtchapter: Israël orchestre une campagne de communication «inédite» sur Gaza
International

Israël orchestre une campagne de communication «inédite» sur Gaza

jtchapter: Israël : pas de gouvernement d'union national
International

Israël : pas de gouvernement d'union national

48.85341, 2.34121

À la une

International

Après des critiques sur la lutte contre l'antisémitisme en France, l'ambassadeur américain convoqué pour s'expliquer

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Sport

AfroBasket 2025: les basketteurs angolais champions d'Afrique à domicile

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine