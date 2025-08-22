Après des tirs de sommation à la frontière, nouvelle escalade des tensions entre les deux Corées

La Corée du Nord a mis en garde samedi le Sud contre le risque d'une confrontation "incontrôlable" à la suite de tirs de sommation de l'armée sud-coréenne en réponse à une brève incursion des troupes de Pyongyang.

22 Aoû. 2025 à 23h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un soldat sud-coréen monte la garde devant une ouverture de la clôture de la DMZ, à Gyodong, le 9 mai 2017

Un soldat sud-coréen monte la garde devant une ouverture de la clôture de la DMZ, à Gyodong, le 9 mai 2017

AFP/Archives
Ed JONES
L'incident, qui s'est produit mardi, a été révélé par la Corée du Nord au premier jour d'un déplacement à l'étranger, à Tokyo puis à Washington, du nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung qui tente de renouer le dialogue entre son pays et son voisin, toujours techniquement en guerre.

Tentative de rapprochement

Les faits se sont déroulés alors que des soldats nord-coréens travaillaient à la fermeture permanente de la frontière fortifiée qui divise la péninsule, selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA. L'armée sud-coréenne, confirmant les coups de semonce, a expliqué que plusieurs soldats du Nord avaient alors traversé la frontière "vers 15H00 locales" (06H00 GMT), durant leurs opérations dans la Zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux pays, amenant ses troupes à effectuer des tirs de sommation.

Les militaires nord-coréens se sont retirés dans la foulée, a ajouté l'armée, précisant qu'elle surveillait "de près les mouvements des troupes nord-coréennes". Qualifiant l'incident de "provocation sérieuse", M. Ko a dénombré plus de dix coups de semonce en direction de ses soldats.

"Il s'agit d'un antécédent très sérieux qui pourrait inévitablement entraîner la situation à la frontière sud -- où un nombre très important de troupes sont stationnées -- vers une confrontation jusqu'à une phase incontrôlable"

Lieutenant-général Ko Jong Chol

Vendredi, M. Ko avait prévenu que la Corée du Nord répondrait à toute interférence à ses efforts de fermeture permanente de la frontière, mettant en garde contre toute "provocation militaire délibérée". Pyongyang accuse ici Séoul d'avoir une "approche double", appelant d'un côté au dialogue tout en aggravant, selon le Nord, les tensions militaires, a expliqué Hong Min, analyste à l'Institut de l'unification nationale coréen.

Changement de ton

Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'exprime lors d'une conférence de presse au bureau présidentiel à Séoul, le 4 juin 2025

Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'exprime lors d'une conférence de presse au bureau présidentiel à Séoul, le 4 juin 2025

POOL/AFP
Ahn Young-joon

Les deux Corées restent techniquement en guerre depuis plus de sept décennies, le conflit qui les a opposées de 1950 à 1953 s'étant achevé par un armistice, et non par un traité de paix.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, après que le Nord a lancé une série de missiles balistiques en violation des sanctions de l'ONU l'an dernier.

En avril, l'armée sud-coréenne avait déjà tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite. Les troupes nord-coréennes ont fait une série de petites incursions à travers la frontière l'année dernière, que Séoul a décrit alors comme étant probablement accidentelles.

Mais la tonalité a changé, côté sud-coréen, depuis l'élection début juin de Lee Jae-myung au terme de la longue période de chaos politique provoquée par son prédécesseur Yoon Suk Yeol, qui avait brièvement déclaré la loi martiale en décembre.

M. Lee a promis de "respecter" le système politique du Nord et de construire "une confiance entre les armées", tout en s'engageant a poursuivre le dialogue sans préconditions, ce qui constitue une rupture avec la politique de son prédécesseur.

Image fournie par le ministère de la Défense sud-coréen le 4 août 2025 de soldats démontant les haut-parleurs situés à la frontière avec la Corée du Nord

Image fournie par le ministère de la Défense sud-coréen le 4 août 2025 de soldats démontant les haut-parleurs situés à la frontière avec la Corée du Nord

South Korean Defence Ministry/AFP
Handout

Il effectue samedi une visite officielle au Japon et doit se rendre lundi aux Etats-Unis, un allié clé de Séoul, pour y rencontrer son homologue américain Donald Trump pour des discussions attendues sur le commerce. Environ 28.500 soldats américains sont déployés en Corée du Sud pour l'aider à se protéger de la Corée du Nord.

Les deux pays ont entamé le 18 août des exercices militaire conjoints qui doivent s'achever le 28 août et sont destinés à se préparer contre de potentielles menaces venant du Nord, doté de l'arme nucléaire et désormais lié à la Russie par un accord de défense.

La Corée du Sud a par ailleurs retiré début août les haut-parleurs qui diffusaient de la K-pop et des bulletins d'information à la frontière, l'armée affirmant par la suite que le Nord était en train de faire de même. Ce que l'influente soeur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a démenti.

