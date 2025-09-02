Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

La Belgique va reconnaître l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Une décision assortie de sanctions contre Israël, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot.

Le
02 Sep. 2025 à 09h06 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
Maxime Prévot

Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot s’adresse aux médias à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, au siège du Conseil européen à Bruxelles, le lundi 24 février 2025.

AP Photo/Virginia Mayo
Partager 2 minutes de lecture

Après la France, le Canada et l'Australie, la Belgique a annoncé mardi 2 septembre qu'elle reconnaîtrait l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en septembre.

“La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien”, a écrit le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot sur le réseau social X.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

“La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci”, a détaillé le ministre.

Reconnaissance sous conditions

Cette reconnaissance d'un État palestinien reste toutefois soumise à conditions : elle ne sera officiellement formalisée que lorsque “le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n'assumera plus quelconque gestion de la Palestine”, a précisé Maxime Prévot sur X.

Le ministre a également annoncé 12 sanctions contre Israël. Parmi elles, “l'interdiction d'importation des produits issus des colonies” israéliennes, mais aussi “des poursuites judiciaires éventuelles, des interdictions de survol et de transit, la mise sur la liste des 'persona non gratae' dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas”.

Cette décision est loin d'avoir fait l'unanimité au sein du gouvernement belge, les membres issus des partis de droite N-VA et MR se montrant particulièrement réticents.

Réactions et contexte international

“Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas”, a appuyé le ministre des Affaires étrangères.

La question est cruciale pour les représentants palestiniens. “La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir”, a souligné lundi Varsen Aghabekian Shahin, ministre déléguée aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, à Rome.

“Elle envoie également un message clair : la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël”, a-t-elle insisté.

(Re)voirReconnaissance de l'État palestinien vers la France, un pas vers la paix ?

Le Canada et l'Australie ont déjà fait part de leurs intentions en faveur d'un État de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le ministre français délégué à l’Europe, Jean-Noël Barrot, a salué sur X l’initiative belge : “La solution à deux Etats [est la] seule susceptible d'amener la paix et la sécurité au Moyen Orient.

Au total, un peu plus de 145 pays sur 193 membres de l’ONU reconnaissent ou vont reconnaître cet État proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

L’Algérie a été le premier pays à reconnaître la Palestine, suivie rapidement par la Chine, l’Inde, la Turquie et presque tous les pays arabes.

Cette reconnaissance s’est poursuivie au fil des décennies, notamment à travers l’admission de cet État comme membre à part entière de l’UNESCO en 2011 et comme État observateur à l’ONU en 2012. Ce dernier statut lui confère certains droits au sein des institutions internationales, bien que l’effectivité territoriale et politique reste limitée.

Pressions accrues sur Israël

Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée, où vivent quelque 2,4 millions de personnes.

Les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont également intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

(Re)lire La Palestine désormais reconnue par 147 pays de l'ONU

L'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1 219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait au moins 63 557 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

International
BELGIQUE
Proche-Orient : Israël et Palestine, quelle paix ?
L'actualité en Belgique

Dans le même thème - International

jtchapter: Belgique : le monde de la culture se mobilise pour les victimes de Gaza
International

Belgique : le monde de la culture se mobilise pour les victimes de Gaza

L'été 2025, marqué par deux épisodes de canicule, a été le troisième plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures par Météo-France en 1900
International

France: après un été caniculaire, un appel à sortir de la "cécité collective"

Un jeune palestinien pleure près du corps d'un proche tué dans des frappes israéliennes sur la ville de Gaza, à l'hôpital Al-Chifa, le 2 septembre 2025
International

Israël intensifie ses préparatifs militaires en vue d'une nouvelle offensive sur Gaza

Proche-Orient : Israël et Palestine, quelle paix ?

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

International

"Nous avons peur de dormir": des habitants pris au piège dans Gaza-Ville après de nouveaux raids israéliens

International

Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

À la une

International

Israël intensifie ses préparatifs militaires en vue d'une nouvelle offensive sur Gaza

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

International

Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi et Poutine

#Metoocinéma

Gérard Depardieu face à la justice: l'acteur sera jugé pour viols par la cour criminelle de Paris

International

Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts

International

Brésil: le destin de Bolsonaro entre les mains de la Cour suprême

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

International

Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient

Terriennes

"Insoutenable", "enfer": les sages-femmes de Mayotte en souffrance dans la plus grande maternité de France

International

Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance avec une parade sans précédent