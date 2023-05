Après la solennité du couronnement, fêtes de voisins et concert géant

Après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, les Britanniques se retrouvent ensemble dimanche en participant à des dizaine de milliers de déjeuners de voisinage, avant un grand concert au château de Windsor.

Plus de 67.000 éditions du "Big Lunch" - une tradition britannique à chaque célébration royale, avec fanions et décorations aux couleurs de l'Union Jack - ont été recensées à travers tout le pays pour ce long week-end du couronnement.

Si Charles et Camilla, fraîchement couronnés, n'y participeront pas, d'autres membres de la famille royale feront une apparition lors de ces fêtes populaires.

Le prince Edward et sa femme Sophie se rendront à Cranleigh dans le Surrey (sud), la princesse Anne et son mari Tim Laurence seront à Swindon (ouest) et les princesses Beatrice et Eugenie, filles du prince Andrew devenu paria de la famille, ont été annoncées à Windsor.

Katy Perry à l'Abbaye de Westminster pendant le couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le 6 mai 2023 à Londres POOL/AFP

Mais 72% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n'ont pas l'intention de participer à une quelconque célébration, selon un sondage YouGov vendredi.

Le Premier ministre Rishi Sunak a lui prévu d'inviter des bénévoles, des réfugiés ukrainiens et des groupes de jeunes à Downing Street pour un déjeuner post-couronnement.

De son côté, après plusieurs jours à enchaîner répétitions, réceptions, garden party et couronnement solennel à l'abbaye de Westminster, le couple royal de 74 et 75 ans organisera dimanche une réception privée au château de Windsor (ouest de Londres) avant d'assister à un grand concert devant 20.000 spectateurs.

"Glorieux couronnement"

S'y produiront notamment les chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste chinois Lang Lang, le chanteur d'opéra italien Andrea Bocelli et une chorale de plus de 300 personnes venues d'horizons très divers. Aucune tête d'affiche britannique n'a répondu présente.

L'acteur Tom Cruise devrait faire une apparition par vidéo, tout comme Winnie l'ourson, marchant peut-être sur les traces de l'ourson Paddington, star d'une vidéo où il prenait le thé avec la reine Elizabeth II en ouverture du concert du Jubilé en juin 2022.

Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.

Fichier vidéo Le couronnement religieux samedi à Londres de Charles III a donné lieu à une journée historique, avec toute la pompe associée aux grands événements de la monarchie. Même la pluie - systématique lors des cinq derniers couronnements, ont précisé les services météo - était au rendez-vous.

La photo de Charles couronné fait dimanche la Une de tous les journaux britanniques qui saluent le "glorieux couronnement" du monarque.

Charles III, portant de lourdes robes de cérémonie ancestrales, a été acclamé, a prêté serment, reçu l'onction et été couronné à l'abbaye de Westminster devant 2.300 invités, selon un rite anglican millénaire, modernisé à la marge. Son épouse Camilla a également été bénie et couronnée.

Arrestations

Plus de 14 millions de téléspectateurs ont regardé en direct sur la BBC le moment où l'archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, a posé sur la tête de Charles la lourde couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis.

Accompagné d'une procession spectaculaire, le couple est rentré en carrosse doré au palais de Buckingham, d'où il a salué des milliers de fans qui avaient bravé la pluie pour le voir.

Plus vieux roi britannique jamais couronné, il n'est pas aussi populaire que sa mère Elizabeth II décédée en septembre et des manifestants anti-monarchie ont manifesté samedi à Londres au passage des carrosses, ainsi que dans d'autres villes britanniques.

La foule rassemblée sur le Mall pour le couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le 6 mai 2023 à Londres AFP

La police londonienne, qui avait annoncé un degré de "tolérance" très bas, s'est attirée de vives critiques pour avoir arrêté six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont le dirigeant Graham Smith. Ils ont été libérés environ 16 heures plus tard.

"Ne vous y trompez pas. Le droit à manifester pacifiquement n'existe plus au Royaume-Uni", a tweeté Graham Smith samedi soir.

Au total, la police a annoncé avoir arrêté 52 personnes en marge des célébrations du couronnement "pour troubles à l'ordre public, atteinte à la paix et conspiration en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement". Des militants climatiques font notamment partie des personnes arrêtées.