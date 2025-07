Après les inondations au Texas, à la recherche de mamie Alicia

De la famille et des amis d'Alicia Olvera recherchent la femme de 68 ans toujours portée disparue, le 8 juillet 2025 près du fleuve Guadalupe au Texas suite à des inondations meurtrières

Javier Torres creuse dans la boue sèche du Guadalupe, en se rappelant les bons souvenirs de sorties de pêche avec sa grand-mère au bord de ce fleuve du Texas, celui-là même qui l'a peut-être engloutie.

Le vendredi précédent, le niveau du Guadalupe montait de huit mètres en seulement 45 minutes, douché par des pluies diluviennes que le sol alentour, asséché, n'a pas pu absorber. Les inondations qui se sont ensuivies ont fait au moins une centaine de morts, alors que 161 personnes manquent à l'appel.

Javier, 24 ans, continue de chercher sa mamie.

Alicia Olvera, née au Mexique, a célébré ses 68 ans deux semaines avant le désastre, avec sa grande famille dans la maison de sa fille Angélica, près d'Austin, la capitale texane.

La grand-mère retourne ensuite à Hunt, près du fleuve Guadalupe, où elle s'occupe depuis deux décennies d'une maison avec son mari José, 70 ans. Elle est là, à l'aube du 4 juillet, quand la pluie s'abat.

Ses proches ne réussissent pas à la joindre. Le samedi matin, ils finissent par arriver sur les lieux, recouverts de boue.

La piscine où Javier se baignait: un marécage. Et autour de la bâtisse, une tourbière de plusieurs mètres de haut se dérobe sous les pas des chercheurs. Ils commencent par découvrir José.

Un panneau de signalisation à terre prévenant que la route peut être inondée, à côté du fleuve Guadalupe au Texas, le 8 juillet 2025, à la suite d'inondations meurtrières AFP

"Il était enterré dans la boue, près d'une camionnette. On l'a sorti de là, mais sans vie. Il était avec un garçon et une fille" qui avaient vraisemblablement été emportés par le courant, raconte Javier.

La famille bricole un autel et dispose trois croix pour leur rendre hommage. Toujours aucun signe d'Alicia.

"Nous continuons à chercher ma mère, nous cherchons depuis samedi sans résultat, on a demandé à la communauté de nous envoyer plus d'aide parce que ce que nous voulons le plus, c'est la retrouver. J'aimerais qu'elle soit en vie mais, à ce stade, nous avons perdu tout espoir", confie Angélica Torres, fille d'Alicia, âgée de 48 ans.

- "Miracle"

Des affaires abandonnées devant une cabane de Camp Mystic près du fleuve Guadalupe au Texas, le 8 juillet 2025, à la suite d'inondations meurtrières AFP

La maison d'Alicia Olvera se situe à cinq minutes en voiture de Camp Mystic, un camp de vacances chrétien pour filles sur les rives du Guadalupe. Sur les 750 enfants qui séjournaient là, 27 sont morts.

Mardi, les affaires abandonnées sur les lieux étaient soigneusement disposées devant les cabanes du camp. Des hélicoptères survolent toujours la zone, alors que les autorités visitent le complexe sinistré, où l'accès est restreint.

Les secouristes ont été rejoints par des volontaires pour retrouver les victimes. Brett Lang est arrivé chez Alicia avec ses trois chiens renifleurs pour ratisser la zone. Mais pas de trace de la grand-mère pour le moment.

Pendant ce temps, ses enfants et petits-enfants s'affairent à retourner chaque centimètre de terre autour de la maison, qui leur rappelle de bons souvenirs.

"Nous nous sentions à l'aise quand on venait, elle aimait beaucoup cuisiner, nous étions toujours en train de manger, elle voulait faire ses +tamales+ à chaque fois que nous lui rendions visite", se remémore Angélica, évoquant ce plat traditionnel mésoaméricain à base de pâte de maïs.

Des chiens renifleurs recherchent Alicia Olvera, une femme de 68 ans portée disparue, le 8 juillet 2025 près du fleuve Guadalupe au Texas après des inondations meurtrières AFP

"Je veux la retrouver, même si c'est différent, je veux qu'elle soit là pour la suite (...) Je demande ce miracle à Dieu", implore-t-elle.