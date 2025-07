Après les inondations au Texas, les proches de disparus à la recherche de la moindre trace

"L'eau nous emporte" a été le dernier message que Joyce Bandon a envoyé à sa famille. Elle logeait dans une maison située sur les rives du Guadalupe, dans le centre du Texas, quand le fleuve a débordé, emportant tout sur son passage. Ses proches et ses amis s'organisent pour tenter de la retrouver.

Des pluies diluviennes ont provoqué vendredi des inondations dévastatrices dans plusieurs villes du comté de Kerr, submergeant des quartiers entiers, et détruisant résidences secondaires et centres de colonies de vacances.

Au moment de la catastrophe, Joyce Bandon, âgée de 21 ans, et trois de ses amis se trouvaient dans la maison de campagne de l'un d'entre eux, située non loin du fleuve brusquement sorti de son lit pendant la nuit.

Les quatre amis étaient venus profiter du 4 juillet, jour férié aux Etats-Unis, et lorsque les pluies se sont abattues sur la zone, ils n'ont vraisemblablement pas eu le temps de sortir pour se mettre à l'abri.

"La maison s'est effondrée vers quatre heures du matin. Depuis son téléphone portable, Joyce a envoyé un message à ses parents qui disait +L'eau nous emporte+, puis le signal a été perdu", explique à l'AFP Louis Deppe, 62 ans, qui a pris la tête d'un groupe d'une vingtaine de volontaires pour participer aux recherches de la jeune femme.

Des volontaires participent aux recherches après les inondations meurtières à Hunt, au Texas, le 6 juillet 2025 AFP

"Il faut travailler par équipes de deux ou trois (...) Un corps peut être à trois mètres dans un arbre, entouré de débris, et une personne seule peut ne pas le voir. Plus il y a d'yeux, mieux c'est", dit-il.

Dimanche, le fleuve Guadalupe a commencé à retrouver son lit et son calme, mais les rives offrent toujours un spectacle de désolation. Sur l'une d'entre elles, une vache morte est suspendue à un arbre, la tête coincée dans des branchages.

Non loin, une voiture est renversée, tandis qu'au sol, des dizaines de poissons morts, emportés par le courant, entrent en décomposition.

Le bruit assourdissant des hélicoptères à la recherche de corps se fait entendre par moments, tandis que des secouristes remontent le fleuve dans de petites embarcations, ratissant la zone. Des forces de sécurité de l'État du Texas patrouillent à pied.

Les branchages et les nombreux véhicules endommagés sont progressivement retirés des lieux dévastés.

"Faire leur deuil"

Une personne participe aux recherches après les inondations meurtières à Hunt, au Texas, le 6 juillet 2025 AFP

Tina Hambly, 55 ans, est la mère de la meilleure amie de Joyce.

Elle progresse parmi les décombres et les restes de végétation, munie d'une sorte de pagaie avec laquelle elle déplace les branches et les gravats, dans l'espoir de trouver une trace des disparus.

"Nous couvrons un tronçon de 11 kilomètres. Nous sommes sept équipes, et chacune parcourt un peu plus de 1,5 kilomètre, en essayant de retrouver les quatre jeunes ou toute autre personne. Il y a les familles et même des inconnus nous aident", explique-t-elle.

Le camp de vacances Camp Mystic se trouve dans la localité de Hunt, une des zones les plus touchées par la catastrophe. Plusieurs fillettes qui y étaient hébergées restaient introuvables dimanche.

Des jouets, des vêtements et des serviettes ont été découverts dans les chalets envahis par la boue.

Des sauveteurs à bord d'un bateau pneumatique sur le fleuve Guadalupe recherchent des personnes portées disparues après les inondations subites à Hunt, dans l'Etat américain du Texas, le 6 juillet 2025 AFP

Le groupe de bénévoles qui cherchent Joyce Bandon a aussi découvert samedi plusieurs corps dans la zone.

"Hier, nous avons commencé dans la matinée. Nous avons retrouvé (les corps de) deux fillettes, puis autour de 10 heures, nous avons découvert (celui d') une autre petite fille pris dans un arbre", raconte Justin Morales, 36 ans, un des volontaires.

"On m'a dit qu'il s'agissait de l'une des filles de Camp Mystic qui avaient disparu", ajoute-t-il. Au milieu du drame, il se dit malgré tout "heureux de pouvoir aider les familles à faire leur deuil".