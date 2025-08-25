Après une série d'explosions, la mégafusée Starship revient sur le devant de la scène

La mégafusée Starship de SpaceX sur son pas de tir, le 24 août 2025 au Texas

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'apprête lundi à mener un nouveau vol test de sa mégafusée Starship, développée pour aller sur la Lune et Mars, après une série noire d'essais ayant semé des doutes sur ses avancées.

Le mastodonte de plus 120 mètres de hauteur, soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages, doit décoller de la base texane de l'entreprise à 18H30 locales (23H30 GMT), après un report de dernière minute la veille.

Dimanche, son lancement avait été interrompu après qu'une défaillance sur un système au sol eut été découverte - un contretemps récurrent dans le secteur spatial.

Ce dixième vol d'essai de la plus grande fusée jamais développée sera particulièrement scruté car il fait suite à trois essais de Starship s'étant soldés en début d'année par des explosions.

Si SpaceX est connue pour ses prises de risque et a démontré jusqu'ici que ses paris s'avéraient payants, cette succession de déconvenues interroge des experts quant aux réels avancements menés par la société d'Elon Musk.

Pour l'instant, "les succès n'ont pas surpassé les échecs", estime auprès de l'AFP Dallas Kasaboski, expert spatial au cabinet de conseil Analysys Mason.

Fichier vidéo La mégafusée Starship ne s'est "pas révélée fiable", abonde-t-il, prévenant que ce nouveau vol d'essai soumettra donc SpaceX à "une forte pression".

Voyages interplanétaires

L'enjeu est d'autant plus grand qu'Elon Musk, qui ambitionne de coloniser Mars, continue de tabler sur de premiers lancements vers la planète rouge dès 2026.

Une version modifiée de Starship doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d'y maintenir cette fois une présence durable.

Connu pour ses prévisions très optimistes et ses projets fous, Elon Musk a révolutionné le secteur spatial avec son système de production à la chaîne de fusées réutilisables et domine aujourd'hui le marché des lancements commerciaux.

Avec Starship, il souhaite aller encore plus loin en développant une fusée capable de mener des voyages interplanétaires tout en étant entièrement réutilisable.

Cette caractéristique permet de réduire considérablement les coûts et les ressources nécessaires mais est extrêmement difficile à réaliser techniquement.

Si SpaceX réussit pour l'instant à récupérer le premier étage de sa mégafusée, qui propulse l'ensemble, dans une manoeuvre spectaculaire qu'elle seule maîtrise, il n'en est pas le cas pour le vaisseau.

Ce dernier, qui lors des trois derniers vols d'essais a explosé, doit réaliser lundi une série de tests avant de finir sa course dans l'océan Indien. Une série d'expérimentations en vol seront également menées sur le propulseur avant de plonger dans les eaux du golfe du Mexique.

La mégafusée Starship de SpaceX décolle le 27 mai 2025 au Texas AFP/Archives

Même si ce dixième vol d'essai est couronné de succès, la mégafusée sera encore loin d'être prête à mener de réels vols commerciaux.

L'entreprise SpaceX devra en effet braver plusieurs autres défis techniques, parmi lesquels le rattrapage du vaisseau et le ravitaillement en carburant de la fusée une fois dans l'espace.