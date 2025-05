ArcelorMittal: Xavier Bertrand somme François Bayrou de venir à Dunkerque

"Qu'est-ce qu'il attend?" Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a sommé mercredi le Premier ministre François Bayrou de se déplacer sur le site d'Arcelormittal à Dunkerque où près de 300 suppressions de postes sont annoncées sur un total de plus de 600 en France.

"Il y a 636 postes qui sont supprimés, 636 familles dans lesquelles on se dit que demain +il y a plus de boulot, il faut en retrouver un+. Il attend quoi?", s'est agacé le responsable LR sur franceinfo. Dunkerque, "c'est pas plus loin, c'est pas plus longtemps" qu'un trajet pour Pau, dont François Bayrou est resté maire, a-t-il insisté.

Il a souhaité que le chef du gouvernement organise "une table ronde" réunissant "les organisations syndicales, les élus, les ministres concernés, l'Union européenne et ArcelorMittal" et qu'"à l'issue de cette réunion, on sache clairement ce que Mittal fait comme investissement et quand".

"Est-ce que vous restez?", "est-ce que vous allez garder toute la production d'acier ? Est-ce que vous avez l'idée de garder les hauts-fourneaux ou de les fermer à terme?", a-t-il développé, rappelant qu'au total 15.000 personnes sont concernées dans les Hauts-de-France, le Grand-Est et le sud de la France.

Promettant de "continuer à (se) battre pour qu'on garde une production d'acier en France et en Europe", il a défendu le principe de "limiter à 15% de la demande les importations" au niveau européen.

"Si vous ne faites pas la limitation à 15% des importations, il n'y a aucune nationalisation qui tiendra la route", a-t-il répondu aux élus, de gauche notamment, qui réclament que l'État entre au capital d'ArcelorMittal, une idée rejetée le gouvernement.

Le sidérurgiste a annoncé récemment un plan d'économies pour tenter de regagner sa compétitivité en Europe avec le transfert d'activités support vers l'Inde portant sur 1.400 postes.

En France, le plan ne vise pas uniquement les fonctions support. Il porte aussi sur la production, avec 636 suppressions de postes prévues.