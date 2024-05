Argentine: collision entre deux trains, une trentaine de blessés dont deux graves

Une trentaine de personnes ont été hospitalisées, deux d'entre elles dans un état grave, dans la collision d'un train de banlieue à Buenos Aires avec une rame d'entretien, ont indiqué les secours.

Les deux blessés graves, souffrant de traumatisme crânien, ont été évacués par hélicoptère, a précisé à la presse sur place le responsable des services d'urgence (SAME), Alberto Crescenti. "Il n'y pas de morts", a souligné à ses côtés le maire de Buenos Aires, Jorge Macri.

La compagnie Trenes Argentinos a indiqué dans un communiqué qu'un train de passagers de sept wagons est entré en collision avec la rame d'entretien comprenant une locomotive et un wagon de matériel, sur un pont ferroviaire du quartier de Palermo, peu après 10H30 locales (13H30 GMT). Sous l'impact, "la locomotive et le premier wagon de passagers ont déraillé".

Selon le SAME, 90 passagers ont été évalués et assistés sur place, et trente d'entre eux transférés dans des hôpitaux de la ville avec des blessures de gravité diverse. Plusieurs dizaines d'ambulances avaient été dépêchées sur les lieux de l'accident.

Le ministre des Transports Franco Mogetta pour sa part fait état de 60 personnes blessées au total, dont une trentaine légèrement atteints qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation.

Les secours et pompiers ont procédé à l'évacuation de tous les passagers en une quarantaine de minutes, a souligné le maire de Buenos Aires.

Vue aérienne du site de la collision ferroviaire à Buenos Aires, en Argentine, le 10 mai 2024 AFP

Nombre d'entre eux, indemnes dans les wagons plus loin de l'impact, ont pu descendre par leurs propres moyens et s'éloigner à pied par les voies, a déclaré à l'AFP sur place Facundo Gomez, major de la police de Buenos Aires.

"Quand on est arrivé sur place, les gens étaient choqués, mais il n'y avait pas de cris, rien", a-t-il ajouté.

"Multiples hypothèses"

Des chiens de secours s'assuraient en fin de matinée qu'aucun passager n'était resté prisonnier.

"Pour l'heure, il n'y a pas suffisamment d'information sur les causes de l'accident", a souligné Jorge Macri aux journalistes. Franco Mogetta a évoqué pour sa part de "multiples hypothèses", aucune d'entre elles certaines ne pouvant être privilégiée à ce stade.

L'enquête examine notamment s'il y a une "une question de signalisation", tant du côté de la rame technique qui travaillait sur une voie, que du train de passagers, a-t-il ajouté. Il a évoqué aussi des plaintes "de vols de câble" que l'enquête s'attachera a vérifier.

Les secours sur le site de la collision ferroviaire à Buenos Aires, en Argentine, le 10 mai 2024 AFP

Les vols de câbles de cuivre ou d'autres métaux ont connu ces derniers mois une forte augmentation en Argentine, sur fond de détérioration économique, avec une inflation à 288% en inter-annuel, et une pauvreté à 42% de la population fin 2023.

Des images aériennes de l'accident montrent un wagon en partie éventre, incliné contre la haute rambarde métallique du pont ferroviaire, qui passe au-dessus d'une avenue. Sans qu'il soit clair s'il s'agissait d'un wagon de passagers ou du wagon technique.

L'accident de train survenu sur un pont enjambant une avenue de Buenos aires, le 10 mai 2024 AFP

Le choc "était très fort. J'ai entendu le fracas des deux voitures entrant en collision", a indiqué sur la chaîne TN une passagère du dernier wagon. "Une personne a été projeté contre la portière, de nombreuses personnes projetées au sol", a-t-elle raconté.

"Nous sommes vivants par miracle !" s'est écrié un passager qui immédiatement après le choc s'est penché par la fenêtre pour filmer des images du train, images relayées par plusieurs télévisions.