Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires

Javier Milei est sous le feu des critiques. En visite dans une banlieue de Buenos Aires, en marge des élections législatives, le président argentin a essuyé de nombreux jets de projectiles. Il a dû être évacué par les services de sécurité. Les manifestants accusent son entourage d’être impliqué dans une affaire de corruption.

Le
28 Aoû. 2025 à 10h45 (TU)
Par
Jules Lalanne Larrieu
milei

La police protège le président argentin Javier Milei et sa sœur, la secrétaire générale de la présidence, Karina Milei, contre les objets lancés par des manifestants lors d'un rassemblement électoral avant les élections législatives provinciales à Lomas de Zamora, en Argentine, le mercredi 27 août 2025.

AP Photo/Natacha Pisarenko
Partager 1 minute de lecture

L’attaque, qualifiée de "violence politique" par le gouvernement argentin a été attribuée à des militants, accusés de perturber une  "caravane pacifique". 

Tension sur fond de corruption

Sous l’apparente agitation de cette manifestation, plane une crise politique autrement plus grave. Un vaste scandale de corruption fragilise Milei, en pleine campagne pour les élections législatives. Tout part de l’émergence d’enregistrements audio diffusés par l’ex-directeur de l’Agence nationale pour le handicap, Diego Spagnuolo.

Dans ces enregistrements, il affirme que Karina Milei, la soeur du président, percevait des pots-de-vin à hauteur de 3 % sur les contrats d’achat de médicaments.

Selon Spagnuolo, ce système aurait généré entre 500 000 et 800 000 dollars par mois.

Une affaire qui dérange

Le scandale a fait l’effet d’une bombe : il porte atteinte à l’image anti-corruption que Milei tente de cultiver depuis son élection. Mais ses réformes économiques ultralibérales, la réduction drastique des dépenses publiques ou encore les coupes dans les prestations sociales impactent les populations les plus vulnérables et ont fait naître autour de lui un climat de méfiance

L’affaire a aussi ébranlé les marché financiers. Ils ont réagi instantanément provoquant une chute des indices boursiers et du peso argentin.

Le spectre des élections

Ces évènements, l’évacuation spectaculaire de Milei et le scandale de corruption, surviennent à quelques semaines des élections législatives, provinciales et nationales qui auront lieu en septembre et octobre prochain. 

Milei

Le président Javier Milei et sa sœur, Karina Milei, secrétaire générale de la présidence, saluent leurs partisans depuis une voiture lors d'un rassemblement électoral avant les élections législatives provinciales à Lomas de Zamora, en Argentine, le mercredi 27 août 2025.

AP Photo/Natacha Pisarenko

D'ores et déjà annoncé comme un test majeur pour l’avenir politique de Milei, ces scrutins seront décisifs. Au congrès, le président ne possède qu'une minorité, ce qui l'empêche de mettre en place toutes ses réformes. 

Le président a qualifié Spagnuolo de menteur et promet des poursuites judiciaires, tandis que sa sœur a été confortée à son poste. Cependant, pour beaucoup d’analystes, c’est le scandale politique le plus dévastateur auquel il a été confronté, parce qu’il implique des mécanismes d’extorsion liés à la santé des plus fragiles, et frappe en plein cœur, son projet libertarien.

International
ARGENTINE

