Argentine: Milei nettement défait lors d'une importante élection-test, mais résolu à "accélérer"

Le
08 Sep. 2025 à 03h14 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Tomás VIOLA
© 2025 AFP
Le président argentin Javier Milei s'exprime après les élections législatives de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

Le président argentin Javier Milei s'exprime après les élections législatives de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

AFP
STRINGER
Partager 4 minutes de lecture

Le président argentin Javier Milei a subi dimanche un net revers lors d'une élection dans l'importante province de Buenos Aires, à valeur de test en vue des législatives de mi-mandat en octobre, mais a pour autant promis "d'accélérer" le cap de ses réformes ultralibérales.

Selon des résultats officiels à 93% des votes décomptés, La Libertad Avanza (LLA), parti libertarien de M. Milei, a obtenu un peu moins de 34% des voix, contre plus de 47% à l'opposition péroniste de Fuerza Patria (centre-gauche) dans la province de Buenos Aires, qui compte plus du tiers de l'électorat argentin.

La province étant un fief péroniste, une victoire de LLA au scrutin n'était guère envisagée, mais l'écart a priori important, de l'ordre de 13 points de pourcentage voire plus, a fait mentir la plupart des sondages, qui prévoyaient une course serrée.

Le président argentin Javier Milei s'exprime après les élections législatives de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

Le président argentin Javier Milei s'exprime après les élections législatives de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

AFP
STRINGER

Il s'agissait du premier grand test électoral pour Javier Milei, depuis le début de sa présidence en décembre 2023, sur un programme de relance d'une économie engluée dans une inflation et un endettement chroniques, en sabrant dans les dépenses publiques.

Pour autant, le parti de Milei, qui pour cette élection provinciale avait fait alliance avec le parti PRO de l'ex-président libéral Mauricio Macri (2015-2019) devrait gagner du terrain au sein de l'assemblée de la province de Buenos Aires, que ce scrutin renouvelait. Il devrait y doubler son contingent de 12 sièges (sur 92).

Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, se rend au bureau de vote lors des élections législatives provinciales, à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, se rend au bureau de vote lors des élections législatives provinciales, à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

AFP
STRINGER

Javier Milei a reconnu sans détour dimanche que "sur le plan politique (c'était) une claire défaite". Mais "le cap pour lequel nous avons été élus en 2023 ne va pas changer (...) nous allons l'approfondir et accélérer", a-t-il lancé au QG électoral de son parti à La Plata (sud de Buenos Aires).

"Il faut qu'on apprenne de ça", déclarait à l'AFP Diego Valenzuela, un candidat LLA. Estimant que le résultat "tient à la volonté (de Milei) de ne pas faire de populisme en économie, ce qui est nouveau en Argentine".

L'ambiance atone, décalée, au QG de LLA, avec quelques partisans rapidement dispersés après le discours du chef de l'Etat, contrastait avec l'exubérance au QG péroniste, où le gouverneur de la province, Axel Kicillof, a été accueilli aux cris de "Ca se sent, ça se sent, Axel président !", en référence à l'élection présidentielle de 2027, a constaté l'AFP

"Accélérer" ou "changer" de cap

"Il va devoir changer de cap !" a lancé M. Kicillof en réponse directe au président, "Milei, le peuple vient de te donner un ordre (...) gouverne pour le peuple !".

Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, et son épouse Soledad Quereilhac se promènent lors des élections législatives provinciales, à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, et son épouse Soledad Quereilhac se promènent lors des élections législatives provinciales, à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

AFP
STRINGER

Axel Kicillof, 53 ans, un des chefs de file de l'opposition, est perçu comme son seul présidentiable possible, a fortiori depuis que l'ex-présidente et icône de la gauche argentine, Cristina Kirchner, 72 ans, purge à domicile depuis depuis juin une peine de prison et d'inéligibilité à vie, après sa condamnation pour administration frauduleuse pendant ses mandats (2007-2015).

Le scrutin de dimanche survenait dans une période délicate pour le gouvernement Milei, malgré ses résultats éloquents --bien qu'à un fort coût social-- depuis deux ans contre l'inflation, ramenée à 17,3% sur sept mois depuis janvier, contre 87% sur la même période en 2024.

L'exécutif a été secoué en août par un scandale de présumés pots-de-vin au sein de l'Agence nationale pour le Handicap, qui implique Karina Milei, sœur du président et secrétaire générale de la présidence. Qui à ce stade n'a toutefois pas été directement mise en cause par la justice.

La secrétaire générale de la présidence argentine, Karina Milei, applaudit après les élections provinciales de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

La secrétaire générale de la présidence argentine, Karina Milei, applaudit après les élections provinciales de mi-mandat à La Plata, dans la province de Buenos Aires, le 7 septembre 2025

AFP
STRINGER

Mais Javier Milei a aussi subi un important revers législatif jeudi, lorsque le Parlement, pour la première fois de sa présidence, a annulé un veto présidentiel, sur une loi de financement accru des personnes handicapées. Au nom, selon l'exécutif, d'un sacro-saint équilibre budgétaire, qu'il a de nouveau promis dimanche de ne sacrifier en rien.

En outre, sur le plan économique, le gouvernement, en un virage notable, a commencé cette semaine à intervenir sur le marché des changes pour enrayer la dépréciation du peso, qui s'était accélérée récemment, sur fond de nervosité pré-électorale des marchés financiers. Leur réaction lundi au revers électoral de M. Milei était une des inconnues post-scrutin.

Pour autant, le résultat provincial de dimanche ne préfigure pas nécessairement des élections nationales d'octobre (qui renouvelleront un tiers du Sénat et la moitié des députés). Les sondages suggèrent avec constance un noyau dur d'approbation de Javier Milei autour de 40% voire davantage.

International
ARGENTINE

Dans le même thème - International

Le président américain Donald Trump à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, le 7 septembre 2025
International

Trump menace la Russie de nouvelles sanctions après l'attaque record contre l'Ukraine

La cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, le 31 mars 2025 au tribunal correctionnel de Paris
International

Assistants parlementaires du FN: Le Pen fixée sur les dates de son procès en appel

Le Premier ministre François Bayrou, le 28 avril 2025 à l'Assemblée, à Paris
International

Bayrou une dernière fois devant les députés pour sa chute annoncée

-34.92145, -57.95453

À la une

International

Royaume-Uni: les arrestations de centaines de manifestants pro-Palestine à Londres sont-elles anti-démocratiques ?

International

L'armée israélienne détruit une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, où elle étend ses opérations

International

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

International

Qui était Carlo Acutis, l'adolescent influenceur devenu saint ?

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Culture

82e édition de la Mostra de Venise : quel est le palmarès ?

Économie

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique