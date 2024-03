Argentine: pluies diluviennes, inondations, un mort sur Buenos Aires

La région de Buenos Aires subit depuis 36 heures une succession d'épisodes orageux et de pluies diluviennes qui ont fait au moins un mort, inondé plusieurs quartiers, et annulé ou retardé des dizaines de vols, internationaux notamment.

Selon la Météorologie nationale, depuis le dernier épisode d'ampleur, dans la nuit de lundi à mardi, sont tombés sur la capitale et son agglomération plus de 125 millimètres d'eau, record pour un seul jour en mars depuis 30 ans. Et plus que la moyenne historique d'un mois de mars en entier.

Les eaux ont envahi les rues à Avellaneda, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 12 mars 2024 AFP

La Défense civile de Buenos Aires a confirmé à l'AFP la mort d'un homme dont le corps a été aperçu mardi matin flottant à un carrefour de Lanus, l'un des nombreux quartiers en partie inondés de la grande agglomération de Buenos Aires.

La capitale et son agglomération étaient depuis dimanche en alerte orange, et une succession de forts orages tôt mardi matin a fait passer les deux aéroports de Buenos Aires en alerte rouge plusieurs heures, entraînant l'annulation de 30 vols, et des retards à des dizaines d'autres, selon l'opérateur Aeropuertos Argentina 2000 cité dans les médias.

Les eaux ont envahi les rues à Avellaneda, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 12 mars 2024 AFP

Dans de nombreux quartiers de Buenos Aires, des rues ont été coupées par des chutes d'arbres, sur des voitures ou en travers de la chaussée. Plus de 500 agents étaient déployés en matinée pour dégager les voies, inondées par des débordements du réseau d'assainissement.

Environ 100.000 foyers restaient mardi dans la journée privés d'électricité, selon les deux opérateurs de la capitale.

L'épisode météorologique devrait persister jusqu'à jeudi, selon les prévisions.