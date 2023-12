Arlette Laguiller sur la liste de LO aux Européennes

Arlette Laguiller, figure historique de Lutte ouvrière (LO), âgée de 83 ans, figurera symboliquement sur la liste de son parti aux élections européennes, comme en 2019, a-t-on appris lundi auprès du parti.

L'ancienne candidate à la présidentielle sera en dernière position sur la liste.

Lors de son congrès annuel qui avait lieu le weekend dernier, LO a voté "à l'unanimité" une motion actant de "notre participation aux élections européennes", a indiqué lors d'une conférence de presse la porte-parole du parti trotskiste Nathalie Arthaud, qui en assumera la tête de liste, avec Jean-Pierre Mercier, autre porte-parole.

"L'Europe, comme la France, comme tous les pays dans le monde, est gouvernée par les politiciens de la bourgeoisie. Nous pensons qu'il faut renverser la grande bourgeoisie et instaurer des institutions qui seraient dirigées par les travailleurs eux-mêmes", a expliqué Nathalie Arthaud.

Nathalie Arthaud, porte-parole de LO, le 10 avril 2022, à Paris AFP/Archives

"Mais nous ne voulons sûrement pas rajouter des frontières", a-t-elle ajouté, fustigeant "ceux qui vont dans le sens d'un nationalisme exacerbé. Nous sommes pour un monde sans frontière dirigé par les travailleurs".

Le parti trotskiste ne se fait pas d'illusion sur ses chances d'envoyer un député au parlement européen. Lors des trois précédentes élections européennes, il n'a pas dépassé 1% des suffrages alors qu'il faut 5% pour avoir des élus.

"On n'est pas électoraliste", a précisé Jean-Pierre Mercier. "On tient à faire entendre cette voix internationaliste, cette voix communiste révolutionnaire", a-t-il ajouté.

"Ce ne sera pas une voix de trop pour faire entendre une opposition radicale à toutes ces idées racistes, xénophobes, qui empoisonnent et sont diffusées 24 heures sur 24", a complété Nathalie Arthaud. "Ca ne sera pas une voix de trop que d'affirmer le fait que quand on appartient aux classes populaire, bien sûr qu'on vit mélangé et avec des intérêts communs".