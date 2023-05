Armes à feu : Biden exhorte encore le Congrès à "faire plus", un an après la tuerie de Buffalo

Joe Biden a assuré dimanche "faire tout (s)on possible" contre les violences par armes à feu et a exhorté une énième fois le Congrès à "faire plus" pour les réguler, un an jour pour jour après une tuerie raciste dans le nord des Etats-Unis.

"Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose", a enjoint le président démocrate aux élus du Congrès, dans un éditorial publié par le quotidien USA Today en hommage aux dix personnes noires tuées par un suprémaciste blanc dans un supermarché de Buffalo.

Le Congrès américain -- seul organe politique capable d'agir -- reste sourd à ses appels, les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants étant farouchement opposés à toute évolution dans ce sens, et notamment à une interdiction des fusils d'assaut.

"Je fais tout mon possible pour réduire la violence des armes à feu, mais le Congrès doit faire davantage", écrit le président Biden, annonçant 13 "nouvelles mesures" visant à "maximiser" les effets de la régulation déjà en vigueur.

Il compte notamment renforcer le contrôle des antécédents pour les acheteurs d'armes de moins de 21 ans, ou renforcer la confiscation d'armes aux personnes condamnées pour violences conjugales, selon un communiqué de la présidence.

Le président multiplie les appels au Congrès depuis deux tueries qui ont fortement marqué les Etats-Unis.

Le 14 mai 2022, un jeune suprémaciste blanc équipé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo, tuant dix personnes noires et diffusant sur internet en direct la vidéo du carnage.

Dix jours après ce bain de sang, un jeune homme de 18 ans, également armé d'un fusil semi-automatique, avait ouvert le feu dans une école d'Ulvade, au Texas, dans le sud du pays, tuant 19 enfants et deux enseignantes.

Dans la foulée, le Congrès avait adopté une loi bipartisane qui portait essentiellement sur la santé mentale et la sécurité dans les écoles.

"C'est un bon début, mais ce n'est pas assez", a réagi le maire démocrate de Buffalo, Byron Brown sur CNN, en déplorant que la situation ait encore "empiré" depuis ces drames.

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés, avec plus de 21.000 homicides et 26.000 suicides en 2021 selon les Centres de contrôle des maladies (CDC).