Arrêt des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, Steve Witkoff envisage "d'autres options"

L'émissaire américain Steve Witkoff a acté jeudi 24 juillet l'échec des pourparlers menés à Doha en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a mis en cause la bonne foi du Hamas, et dit envisager "d'autres options" pour ramener les otages.

"Nous avons décidé de rapatrier notre équipe de Doha pour consultation après la dernière réponse du Hamas, qui montre clairement un manque de volonté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza". C'est par ces mots que l'envoyé spécial américain pour les missions de paix, Steve Witkoff, a mis fin aux négociations pour un cessez-le-feu, dans un communiqué.

"Bien que les médiateurs aient déployé des efforts considérables, le Hamas ne semble pas agir de manière coordonnée ni de bonne foi", a-t-il dit, en soulignant que les Etats-Unis et leurs partenaires allaient "désormais envisager d'autres options pour ramener les otages chez eux et tenter de créer un environnement plus stable pour la population de Gaza".

"Regrettable"

Steve Witkoff a encore jugé "regrettable que le Hamas ait agi de manière aussi égoïste", tout en réaffirmant sa volonté de "mettre fin à ce conflit et d'instaurer une paix durable à Gaza".

Auparavant, Israël avait annoncé le rappel pour consultations de ses négociateurs engagés au Qatar dans les discussions de cessez-le-feu avec le Hamas.

"A la lumière de la réponse transmise ce matin par le Hamas, il a été décidé de rappeler l'équipe de négociation en Israël pour poursuivre les consultations", a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Israël, qui refuse de donner des garanties sur un cessez-le-feu permanent, a indiqué mercredi avoir "accepté la proposition qatarie ainsi que la proposition actualisée de (l'émissaire américain Steve) Witkoff", mais que "c'est le Hamas qui refuse".

Les Etats-Unis ont annoncé que Steve Witkoff devait tenir des pourparlers en Europe cette semaine sur un cessez-le-feu et un "corridor humanitaire" pour acheminer l'aide à Gaza. Il pourrait ensuite voyager au Moyen-Orient.

(Re)lire Guerre à Gaza : "Nous sommes affamés par l'armée israélienne qui nous tire dessus quand on va chercher l'aide alimentaire"

Aide humanitaire exigée

La veille, le mouvement islamiste palestinien avait déclaré avoir répondu à une proposition de trêve de 60 jours dans la bande de Gaza, alors que la pression internationale s'intensifie pour mettre fin à près de deux ans d'une guerre dévastatrice à Gaza.

Selon une source palestinienne, la réponse du Hamas comprend des amendements proposés aux clauses sur l'entrée de l'aide humanitaire, des cartes des zones de Gaza d'où l'armée israélienne devrait se retirer, ainsi que des garanties sur la fin de la guerre.

(Re)voir Guerre de Gaza : les ONG dénoncent une "famine de masse"

Chargement du lecteur...

Pendant ce temps, les bombardements et tirs israéliens ont tué jeudi au moins 40 personnes dans le territoire palestinien assiégé, dont des enfants et des personnes venues recevoir de l'aide, selon la Défense civile locale.

Israël fait face à une pression croissante pour mettre fin aux souffrances des plus de deux millions de Palestiniens à Gaza, soumis à un blocus qui les prive d'une aide humanitaire vitale.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, ouverts à Doha le 6 juillet sous médiation qatarie, américaine et égyptienne, n'ont à ce jour abouti à aucun résultat concret.