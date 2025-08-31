Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Les États-Unis ont refusé de délivrer des visas à 80 Palestiniens qui devaient assister à l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre à New York. En prenant cette mesure, l’administration Trump rompt avec ses obligations internationales et confirme son rapprochement avec le gouvernement israélien.

Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa apparaît sur un écran d'interprétation alors qu'il s'exprime lors d'une conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États au siège des Nations unies, le lundi 28 juillet 2025.

Le refus de visas américains à la délégation palestinienne à l’ONU rapproche plus que jamais l’administration Trump du gouvernement israélien. Ce vendredi 29 août, Washington a déclaré ne pas accorder des visas aux responsables palestiniens qui devaient se rendre au siège des Nations unies, à New York en septembre. Avec cette décision, les États-Unis compromettent leur obligation internationale.

Après l’annonce, l’Autorité palestinienne a exprimé "son profond regret et son étonnement" face à cette décision qui est "en contradiction avec le droit international", avant d’appeler Washington à "revenir" dessus.

"Nous demandons tous instamment que cette décision soit reconsidérée, compte tenu du droit international", a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’Union Européenne, Kaja Kallas, qui s’exprimait à Copenhague après une réunion des ministres des affaires étrangères des Vingt-Sept. L’UE a également appelé Donald Trump à reconsidérer leur refus d’octroyer ces visas, samedi 30 août.Le département d’État a indiqué que les États-Unis avaient refusé ou révoqué des visas à 80 Palestiniens. Parmi eux figure notamment le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Palestinian Presidency statement on US denial of visas for Palestinian officials: pic.twitter.com/cKfRuilBPy — State of Palestine (@Palestine_UN) August 29, 2025

L’administration Trump, en théorie, ne peut pas refuser des visas aux fonctionnaires qui se rendent à l’ONU, bien que son siège se trouve à New York. Et cela, en vertu d'un accord de siège signé en 1947 avec les Nations unies. Ce type de traité est signé par une organisation internationale et l'État qui l'abrite sur son territoire. En l'occurence, cet accord assure que le département d’État est dans l’obligation de délivrer ces documents, car il considère que l’immeuble des Nations unies n’est pas un territoire.

Le sol américain "ne sert que de transit" pour se rendre au bâtiment de l’ONU, explique l'éditorialiste de TV5MONDE Slimane Zeghidour. "Les États-Unis s’étaient engagés à ne pas empêcher, y compris leurs pires ennemis, de se rendre à l’Assemblée générale des Nations unies".

Une mesure exceptionnelle mais pas inédite

Mais l'État américain a fait valoir qu’il pouvait refuser de délivrer ces documents pour des raisons de sécurité, d’extrémisme ou de politique étrangère.

"Avant de pouvoir être prises au sérieux en tant que partenaires pour la paix, l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) doivent répudier le terrorisme, les campagnes de guérilla judiciaire devant la CPI [Cour pénale internationale] et la CIJ [Cour internationale de justice], ainsi que la quête de la reconnaissance unilatérale de l’État" palestinien, a précisé dans un communiqué le porte-parole adjoint du département d’État, Tommy Pigott.

Cette mesure extraordinaire de Washington n’est toutefois pas inédite. En 1988, les États-Unis avaient refusé d’accorder un visa au chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat. L’Assemblée générale des Nations unies avait alors dû tenir une réunion à Genève plutôt qu’à New York afin que le dirigeant palestinien puisse prononcer son discours.

MOVE THE UN GENERAL ASSEMBLY TO GENEVA



It was moved in 1988 when US denied a visa to Yasser Arafat



Today, little @SecRubio did the bidding of his Israeli bosses & denied visas to the Palestinian Authority to attend the UNGA



Why? Western countries plan to recognize Palestine https://t.co/40kPxgcLR4 pic.twitter.com/rNtp7VKQrT — GenXGirl (@GenXGirl1994) August 29, 2025

En 2013, les États-Unis avaient aussi refusé un visa à Omar Al-Bachir, alors président du Soudan. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide dans le conflit du Darfour. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu fait aussi l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la CPI.

La décision de Donald Trump confirme le rapprochement de son administration avec le gouvernement israélien, qui rejette complètement l’idée d’un État palestinien et qui estime que l’Autorité palestinienne et le mouvement armé du Hamas sont à mettre sur le même plan.

La France doit reconnaitre l'État de Palestine

"Aujourd’hui, l’État de Palestine est reconnu par 147 États qui totalisent 6,5 milliards d’habitants et 80 % de la population mondiale", rappelle Slimane Zeghidour.

En juillet, le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays reconnaîtrait l’État de Palestine lors de la 80e Assemblée générale de l’ONU, prévue du 9 au 23 septembre 2025. Dans le même élan, quinze pays occidentaux ont appelé la communauté internationale à faire de même.

La France a également réagi au refus de Washington d’accorder des visas aux responsables palestiniens. "Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C’est un sanctuaire, au service de la paix. Une Assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d’aucune restriction d’accès."