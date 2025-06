Assemblée: le groupe d'Éric Ciotti entend lancer une commission d'enquête sur "le coût de l'immigration"

Le groupe d’Éric Ciotti à l'Assemblée nationale (UDR), a lancé mardi une procédure pour créer une commission d'enquête sur le "coût de l'immigration" en France, a-t-on appris de sources parlementaires.

Le groupe, allié du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, a fait usage de son droit de tirage, qui lui permet de lancer une fois par session la commission d'enquête de son choix, après un examen de recevabilité par la commission compétente.

Selon le texte de la résolution proposant cette commission d'enquête, - qui "ne vise pas à stigmatiser une population ou un groupe" promettent ses auteurs -, "les données disponibles, bien que partielles, suggèrent que l'immigration représente une charge financière pour la France". Une affirmation toutefois remise en question par certains experts.

Selon le même texte, les députés UDR ont l'intention d'enquêter sur "les dépenses directes liées à l'accueil, l'hébergement, notamment l'hébergement d'urgence et l'asile, la santé, l'éducation et l'aide sociale des immigrés".

Mais ils entendent aussi interroger "le financement des associations d'aide aux étrangers en situation régulière et irrégulière", l'impact de l'immigration sur le marché du travail, ou encore les "coûts indirects", dont "le coût des contentieux du droit au séjour et d'éloignement, l'aide juridictionnelle", et les "pressions supplémentaires sur les infrastructures publiques".