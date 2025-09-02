Attaque au couteau à Marseille: plusieurs blessés, l'assaillant tué par la police

Un homme soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes au couteau en plein centre-ville de Marseille a été abattu par la police
Un homme soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes au couteau en plein centre-ville de Marseille mardi après-midi a été abattu par la police, a-t-on appris de source policière.
A proximité d'un commerce situé cours Belsunce, à deux pas du Vieux-Port et haut-lieu de trafic de drogue de Marseille, l'assaillant a poignardé au moins quatre personnes avant que des policiers n'interviennent rapidement, selon une autre source policière.
A ce stade, l'état de santé précis de ces victimes n'est pas connu.
Un témoin visuel, habitant du quartier, a raconté à des journalistes de l'AFP sur place que la police était arrivée "très vite". "Ils ont essayé de l’arrêter devant un fast-food et là l'homme a essayé d'attaquer un policier au couteau. Le policier a crié +arrête-toi, arrête-toi+ avant d'entendre des tirs", a-t-il ajouté.
Tout le périmètre était bloqué vers 16h00, et deux lignes de tramway ont été interrompues sur une partie de leur parcours, selon la régie des transports marseillais.
Devant un fast-food, une tente de la police scientifique était montée et des bâches noires recouvraient la terrasse.
