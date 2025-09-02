Attaque au couteau à Marseille: plusieurs blessés, l'assaillant tué par la police

Un homme soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes au couteau en plein centre-ville de Marseille mardi après-midi a été abattu par la police, a-t-on appris de source policière.

A proximité d'un commerce situé cours Belsunce, à deux pas du Vieux-Port et haut-lieu de trafic de drogue de Marseille, l'assaillant a poignardé au moins quatre personnes avant que des policiers n'interviennent rapidement, selon une autre source policière.

A ce stade, l'état de santé précis de ces victimes n'est pas connu.

Un témoin visuel, habitant du quartier, a raconté à des journalistes de l'AFP sur place que la police était arrivée "très vite". "Ils ont essayé de l’arrêter devant un fast-food et là l'homme a essayé d'attaquer un policier au couteau. Le policier a crié +arrête-toi, arrête-toi+ avant d'entendre des tirs", a-t-il ajouté.

Fichier vidéo Un autre témoin de la scène a raconté avoir vu un homme avec "deux gros couteaux de boucher". Il s'agirait "a priori d'une rixe à la sortie d'un kebab", indique de son côté une source proche du dossier.

Tout le périmètre était bloqué vers 16h00, et deux lignes de tramway ont été interrompues sur une partie de leur parcours, selon la régie des transports marseillais.

Devant un fast-food, une tente de la police scientifique était montée et des bâches noires recouvraient la terrasse.

