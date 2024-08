Attaque contre Wagner au Mali: la Russie accuse l'Ukraine d'ouvrir "un deuxième front" en Afrique

Cette photographie non datée fournie par l'armée française montre trois mercenaires russes dans le nord du Mali. Wagner aide les forces gouvernementales du centre et du nord du Mali à mener des raids et des frappes de drones qui ont tué des dizaines de civils, dont de nombreux enfants, ont indiqué des groupes de défense des droits dans des rapports publiés cette semaine, qui couvrent une période allant de décembre à mars.