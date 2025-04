Attaque à la voiture-bélier à Vancouver : le suspect souffrait de problèmes de santé mentale

Un homme a tué onze personnes et fait "des dizaines" de blessés, le soir du samedi 26 avril 2025. Il a foncé avec sa voiture dans la foule d'un festival de la communauté philippine de Vancouver, dans l'ouest du Canada. Les autorités excluent un "acte terroriste" en pleine campagne électorale.

Le suspect, 30 ans, qui a été arrêté, a "un lourd passé d'interactions, avec la police et des soignants, liées à la santé mentale", a déclaré Steve Rai, un haut responsable de la police de Vancouver, lors d'une conférence de presse, dimanche 27 avril 2025.

"Même si je ne peux pas m'exprimer à ce stade sur un possible mobile, je peux désormais dire, confiant, que les éléments de ce dossier ne nous mènent pas à penser qu'il s'agit d'un acte terroriste", a-t-il ajouté : "Il y a désormais onze décès confirmés, et nous pensons que des dizaines d'autres sont blessés, dont certains gravement." Le haut responsable de la police a prévenu que le nombre de morts pourrait augmenter. Selon lui, "il s'agit du jour le plus sombre de l'histoire de Vancouver".

(Re)voir Vancouver : une voiture fonce dans la foule, des morts et des blessés

Cette "attaque à la voiture-bélier" qui a provoqué un "cauchemar", selon les mots du Premier ministre canadien Mark Carney, intervient au cours du dernier week-end de campagne électorale dans le pays. Les Canadiens sont appelés aux urnes lundi 28 avril pour des élections législatives.

Tweet URL

Il n'y a "pas de menace active", a ajouté Mark Carney. L'assaillant a été maîtrisé par la foule avant d'être arrêté par la police.

Des corps "écrasés"

Peu après 20h (3h GMT dimanche) selon la police, "un homme au volant d'un SUV Audi noir" a foncé à travers la foule dans le quartier Sunset on Fraser de la ville de la côte pacifique. Des membres de la communauté philippine s'étaient rassemblés pour célébrer la journée Lapu-Lapu, qui commémore une victoire du XVIe siècle contre les explorateurs européens.

Abigail Andiso a raconté au Vancouver Sun qu'elle a entendu de grands bruits, puis des hurlements : "Il y avait des corps. Ils ont été écrasés. Certains étaient déjà morts sur place."

(Re)voir Un automobiliste fonce dans une foule au Canada et fait plusieurs morts

Des images partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montrent un véhicule, un SUV noir dont l'avant est très endommagé, arrêté dans une rue jonchée de débris avec des camions de restauration rapide tout autour.

Sheila Nocasa était sur place peu avant l'incident. Elle a dit à l'AFP être "sous le choc", "anéantie".

De nombreuses communautés asiatiques, notamment chinoise, indienne et philippine, vivent dans l'ouest du Canada, pour beaucoup autour de Vancouver, troisième agglomération du pays.

Dimanche, le roi Charles III, chef d'État du Canada, s'est dit "profondément attristé" par cette "terrible tragédie". Le président français Emmanuel Macron a dit sa "solidarité aux Canadiens et à la communauté philippine".

Tweet URL

De son côté, le président des Philippines Ferdinand Marcos a déclaré dans un communiqué qu'il était "complètement bouleversé d'apprendre ce terrible incident".

"J'ai peur"

"Nous cherchons encore les mots pour exprimer le profond chagrin provoqué par cette tragédie insensée", ont réagi les organisateurs du festival sur Instagram.

"J'étais choqué" en apprenant la nouvelle, a déclaré dimanche matin à l'AFP Julie Dunbar, une retraitée de la capitale Ottawa. Elle rappelle tristement qu'il "est arrivé la même chose à Toronto" en 2018, quand un homme avait tué onze personnes avec un van : "J'ai peur de la société dans laquelle on vit."

(Re)lire Fin de la campagne électorale au Canada : l'heure du choix pour les Canadiens

Ce drame fait monter la tension à quelques heures du scrutin, lundi 28 avril. La campagne électorale a été dominée par la question de la guerre économique avec les États-Unis de Donald Trump et ses menaces d'annexion.

Le nouveau Premier ministre Mark Carney, qui se présente comme un rempart face au président américain, est donné favori par les sondages. Il a modifié le programme de son dernier jour de campagne en raison de l'attaque à Vancouver.