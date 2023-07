Attaque à l'explosif au Mexique: trois policiers tués et dix blessés

Une attaque à l'explosif "sans précédent" a tué trois représentants de la police et de la justice mexicaines et fait dix blessés mardi soir dans l'ouest du Mexique, a annoncé le gouverneur de l'Etat de Jalisco.

Le personnel du Parquet et de la police de Jalisco "a subi un lâche attentat avec des engins explosifs, qui a causé la mort de trois collègues de la police municipale et du parquet et fait 10 blessés", a écrit le gouverneur Enrique Alfaro sur Twitter.

Fichier vidéo "Il s'agit d'un fait sans précédent qui met l'accent sur ce dont sont capables ces groupes de la délinquance organisée. Cette attaque représente aussi un défi de l'Etat mexicain dans son ensemble", a ajouté le haut responsable de cet Etat, fief d'une des organisations de narcotrafiquants les plus puissantes du pays, le Cartel de Jalisco - Nouvelle Génération (CJNG).

Le gouverneur a indiqué que son cabinet se trouvait en "session permanente" pour enquêter sur l'attaque, dont la responsabilité n'a pour le moment été attribuée à aucun mouvement.

Carte du Mexique localisant Tlajomulco de Zuñiga, une banlieue de la ville de Guadalajara AFP

Les premières informations sur l'attaque, reçues peu après 20H00 (02H00 GMT mercredi), faisaient état d'un véhicule incendié, avec cinq personnes à bord, à Tlajomulco de Zuñiga, une banlieue de la ville de Guadalajara, ont indiqué des sources policières.

Selon la chaîne locale Televisa, l'explosion s'est produite très près du véhicule dans lequel se trouvaient les agents de sécurité.

De nombreuses ambulances se sont rendues sur les lieux pour prendre en charge les victimes, ainsi que du personnel médico-légal pour enquêter sur les circonstances de l'attentat.

Base d'opérations du CJNG

Les autorités cherchent notamment à déterminer, selon des sources policières, s'il s'agit d'une attaque à la grenade ou d'une mine artisanale, une méthode que le CJNG a utilisée dans d'autres États mexicains, comme le Michoacán (ouest).

Des experts légistes quittent la zone où s'est produite une attaque à l'explosif à Tlajomulco de Zuñiga, dans la banlieue de Guadalajara, le 12 juillet 2023 au Mexique AFP

L'Etat est la base d'opérations du Cartel de Jalisco - Nouvelle Génération, mais ce dernier est présent sur une grande partie du territoire national.

Les attaques à l'explosif sont relativement rares et récentes au Mexique, un pays qui a enregistré en 2022 quelque 30.000 homicides.

Les autorités ont néanmois signalé dimanche dernier l'attaque d'un drone transportant des explosifs contre une maison à Apatzingán, dans l'État du Michoacán, qui a fait un blessé.

En juin, un agent de la Garde nationale est mort et trois ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans l'Etat de Guanajuato.

Les autorités ont également été défiées lundi et mardi dans l'Etat de Guerrero, où 10 membres des forces de sécurité et trois fonctionnaires ont été retenus en otage par des manifestants qui auraient été infiltrés par le crime organisé d'après les autorités.

Les 13 otages ont été relâchés mardi après des négociations entre l'Etat fédéral et les manifestants, qui avaient aussi défoncé la porte du palais du gouverneur du Guerrero avec un véhicule blindé de la police, et bloqué une autoroute.

Le Mexique comptabilise quelque 350.000 assassinats et des dizaines de milliers de disparus depuis 2006 et le lancement d'une offensive militaire contre le crime organisé.