Attentat près de la tour Eiffel : l'assaillant a fait allégeance à l'EI

L'attaque au couteau et au marteau perpétrée par le Franco-Iranien Armand Rajabpour-Miyandoab, le 2 décembre 2023 à Paris a fait un mort et deux blessés près de la Tour Eiffel.

La garde à vue de l'auteur présumé de l'attaque mortelle au couteau près de la tour Eiffel à Paris se poursuit lundi, un suspect radicalisé dont la mère avait signalé la potentielle dangerosité fin octobre et qui a fait allégeance à l'Etat islamique.

La mère de ce Franco-Iranien de 26 ans avait indiqué aux services de police qu'elle s'inquiétait pour son fils qui "se repliait sur lui-même", a rapporté en conférence de presse Jean-François Ricard.

"Issu d'une famille sans aucun engagement religieux", Armand Rajabpour-Miyandoab s'est converti à l'islam à 18 ans et a "très rapidement versé à l'idéologie jihadiste".

Fiché pour radicalisation islamiste (FSPRT), il a été condamné en 2018 à cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, pour un projet d'action violente en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense, dans l'ouest de Paris.

S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait eu quelques échanges avec l'un des futurs auteurs de Saint-Etienne de Rouvray, c'était sans lien avec la préparation de cet acte violent Jean-François Ricard, procureur anti-terroriste

En garde à vue dans le cadre de cette enquête, il avait affirmé s'être "radicalisé et auto-déradicalisé", d'après un jugement dont l'AFP a eu connaissance. Il avait "noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie jihadiste" mais sans que ces contacts ne soient opérationnels dans la préparation d'attentats, a souligné dimanche M. Ricard.

"S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait eu quelques échanges avec l'un des futurs auteurs de Saint-Etienne de Rouvray, c'était sans lien avec la préparation de cet acte violent", précise le procureur.

Toutefois, après "une prise de contact via les réseaux sociaux avec (…) le futur auteur de l’assassinat de Samuel Paty" et "l'évolution de certains troubles psychiatriques", le Pnat avait "obtenu un renforcement des obligations auquel l’individu était soumis" et notamment "une injonction de soins".

Ce suivi judiciaire prenait fin le 26 avril 2023, avec une prise en charge ensuite assurée par les services de renseignement.

Début octobre 2023, Armand Rajabpour-Miyandoab créait un compte X (anciennement Twitter) qui comportait "de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine", selon le magistrat.

Avant son passage à l'acte samedi, il prêtait allégeance au groupe Etat islamique (EI) dans une vidéo mise en ligne sur ce compte et où il apportait "son soutien aux jihadistes agissant dans différentes zones".

"La création de ce compte X puis l'inquiétude le même mois de la mère peuvent interroger sur un acte préparé depuis plusieurs semaines", a analysé une source proche du dossier.

Alors que l'assaillant et trois membres de sa famille ou de son entourage étaient en garde à vue dimanche soir, les enquêteurs cherchent notamment à déterminer la date d'achat des armes.