Attentats de Bruxelles: Abdeslam et Abrini déclarés coupables d'assassinats

Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, déjà condamnés à la prison à vie à Paris pour le 13-Novembre, ont été déclarés coupables d'assassinats mardi soir à Bruxelles, au procès sur les attentats commis en mars 2016 dans la capitale belge par la même cellule jihadiste.

Il s'agit de l'infraction la plus grave retenue devant la cour d'assises de Bruxelles pour juger ces attaques-suicides qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016.

Dans son arrêt motivé, la cour a rappelé qu'après les attentats du 13 novembre 2015 en France (130 morts), Salah Abdelsam avait partagé le quotidien des membres de la cellule repliés à Bruxelles, des "frères" radicalisés dont "il ne s'est jamais désolidarisé".

Arrêté le 18 mars 2016 dans son quartier bruxellois à Molenbeek, le jihadiste français était en prison le jour des attaques. Il nie y avoir participé.

Mais cette ligne de défense n'a pas convaincu le jury, qui a en revanche suivi les arguments du parquet fédéral.

"Aide indispensable"

Peu importent la date et la cible précises, Abdeslam "avait connaissance des projets" d'attentat du groupe, auquel il a apporté "une aide indispensable", ont tranché les juges. Son avocat Michel Bouchat s'est dit "très déçu" par ce verdict qui a laissé son client "abasourdi".

Même déclaration de culpabilité pour le Belgo-marocain Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" qui accompagnait les deux assaillants de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et a renoncé au dernier moment à se faire exploser.

Des membres de la sécurité surveillent les accusés assis dans un box en verre, lors du procès des attentats de Bruxelles, le 25 juillet 2023 à Bruxelles POOL/AFP

Mais à l'inverse d'Abdeslam, Abrini a reconnu les faits reprochés. "Il était en aveux depuis le début" et "a accueilli avec responsabilité sa culpabilité", a commenté son avocat Stanislas Eskenazi devant les journalistes. "On peut commencer à préparer la plaidoirie sur la peine", a-t-il ajouté.

Comme le veut la loi belge, les peines visant les accusés déclarés coupables ne seront prononcées que dans un deuxième temps, après une nouvelle phase de réquisitions et de plaidoiries de la défense.

Cette étape interviendra à partir du 4 septembre, après une pause pour les congés d'été, selon la cour d'appel de Bruxelles.

Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, 33 et 38 ans, encourent une peine de réclusion à perpétuité pour "assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste".

C'est aussi le cas pour quatre de leurs huit coaccusés: le Suédois Osama Krayem et les Belgo-marocains Oussama Atar (jugé par défaut car présumé mort en Syrie), Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi. La cour a également considéré que ces quatre hommes étaient "coauteurs" des attentats.

"Tourner la page"

Pour leur part, le Tunisien Sofien Ayari, complice de la cavale d'Abdeslam, et le Belgo-rwandais Hervé Bayingana Muhirwa, qui a hébergé chez lui Abrini et Krayem, échappent à l'infraction la plus grave. Ils sont uniquement déclarés coupables de "participation aux activités d'un groupe terroriste", ce qui peut leur valoir jusqu'à dix ans de prison.

Les deux derniers accusés, les frères Smail et Ibrahim Farisi, qui comparaissaient libres, ont été acquittés.

Seul l'acquittement du frère cadet Ibrahim avait été réclamé par le parquet fédéral. Mais la cour n'a pas pu prouver non plus la complicité de l'aîné Smail, malgré sa proximité avec les frères El Bakraoui (deux des trois jihadistes morts en kamikazes).

Le matin du 22 mars 2016, deux hommes s'étaient fait exploser à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une heure plus tard dans une rame de métro en plein quartier européen.

La cour d'assises a jugé mardi que ces attentats avaient fait 35 morts et non pas 32.

Les juges ont estimé que "le lien de causalité" entre les attentats et le décès était établi pour trois personnes supplémentaires, dont une jeune femme de 23 ans présente à Zaventem le 22 mars, restée traumatisée et qui a eu recours à une euthanasie en 2022.

Au cours de ce procès hors normes, ouvert le 5 décembre 2022 et dont le verdict a été prononcé après 19 jours de délibérations, des dizaines de rescapés et proches de victimes ont livré des témoignages poignants sur leurs séquelles physiques ou psychologiques.

Parmi les proches les plus assidus au procès, Pierre Bastin, père d'une jeune femme tuée au métro Maelbeek, a salué un verdict "logique", globalement équilibré et de nature à l'"aider à tourner la page".