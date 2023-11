Attentats du 13-Novembre : un hommage sans prise de parole

La Première ministre Élisabeth Borne a rendu hommage, à Paris et Saint-Denis, aux 130 victimes tuées il y a huit ans lors des attaques terroristes, revendiquées par l'organisation État islamique. Le 13 novembre 2015, la capitale était frappée par six attaques, la plus meurtrière dans la salle de concert du Bataclan, et également au Stade de France à Saint-Denis.