Au Canada, le chef des conservateurs en passe d'être réélu au Parlement

Le chef des conservateurs au Canada, Pierre Poilievre, pressenti pour prendre les rênes du pays avant de voir son étoile pâlir à cause du retour de Donald Trump, va être réélu député au Parlement, selon les projections des médias canadiens mardi.

"De retour en selle", a publié M. Poilievre sur X, l'accompagnant de la vidéo de son discours de victoire.

Selon des résultats encore provisoires relayés par CBC et Radio Canada notamment, Pierre Poilievre, candidat à la législative partielle dans la circonscription de Battle River-Crowfoot dans l'Alberta (ouest), remporterait autour de 80% des voix.

A 46 ans, il était en lice lundi pour revenir à la Chambre des communes, chambre basse du parlement canadien, après sa défaite surprise en avril dans une circonscription d'Ottawa qu'il tenait depuis 20 ans.

Et le chef des conservateurs était également donné favori pour devenir Premier ministre. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a tout chamboulé, avec ses menaces d'annexer le Canada et d'imposer des droits de douane.

Echaudés, les Canadiens ont jeté leur dévolu sur le libéral Mark Carney, qui avait remplacé en mars le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau.

Depuis sa défaite aux législatives, Pierre Poilievre, dont le style a pu être comparé à celui du tribun américain, est resté très discret.

Un député de l'Alberta, qui avait remporté haut la main une des circonscriptions les plus à droite du pays (Battle River-Crowfoot), lui a cédé sa place pour qu'il puisse se présenter. En redevenant député, Pierre Poilievre reprendra ainsi officiellement son rôle de leader de l'opposition.

Or, plusieurs experts estimaient avant le scrutin que, même en cas de victoire, il lui serait difficile de se faire entendre dans un contexte politique canadien très influencé par l'administration Trump.

"Ces dix dernières années, les politiques progressistes ont entraîné une spirale incontrôlable de crime, d'immigration, de frais de logement, d'inflation", a tonné M. Poilievre dans son discours de victoire, avant de s'en prendre au Premier ministre: "Sous M. Carney et ses 157 jours au pouvoir, elles se sont seulement empirées".

"Pour nous ce sera +Canada first+" (le Canada d'abord), a ajouté Pierre Poilievre.

Un nombre record de 214 candidats était en lice lundi pour cette législative partielle dans l'Alberta. La majorité d'entre eux fait partie d'un groupe qui souhaite réformer le système électoral.