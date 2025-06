Au moins 15 morts dans un accident de bus en Malaisie

Photo prise et diffusée par le service d'incendie et de secours de Perak, le 9 juin 2025, montrant un minivan après sa collision avec un autobus à Gerik-Jeli, dans l'État de Perak, en Malaisie At least 15 people were killed when a bus carrying students smashed into a minivan in northern Malaysia early on June 9, local news reports said.