Au moins cinq morts dans une attaque russe "massive" sur l'Ukraine

Au moins cinq personnes ont été tuées mercredi en Ukraine, dont quatre dans un immeuble résidentiel de la capitale après une nouvelle attaque aérienne "massive" de la Russie, en pleine visite du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Comme de nombreux responsables occidentaux avant lui au cours des deux années de guerre, le diplomate a dû se réfugier dans un abri antiaérien, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Énième attaque massive contre notre Etat. Six régions ont été visées par l'ennemi", a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

La dernière attaque ayant visé la capitale ukrainienne remontait au 23 janvier.

Mercredi matin, missiles et drones, lancés en plusieurs vagues, se sont abattus sur le pays, faisant au moins quatre morts et 38 blessés à Kiev, selon l'administration régionale.

A Mykolaïv, un autre homme est mort dans une attaque qui a détruit les toits d'une vingtaine de maisons, a indiqué le maire Oleksandre Sienkevytch.

Fichier vidéo Dans la capitale, l'alerte a été déclenchée peu avant 6H00 locales (04H00 GMT), et a duré trois heures. Plusieurs séries de fortes explosions ont résonné dans la ville, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Au total, la Russie a lancé 44 missiles et 20 drones explosifs sur l'Ukraine, a déclaré sur Telegram le commandant en chef des armées ukrainiennes, Valery Zaloujny. Il s'agit selon lui de 36 projectiles de croisière de divers types, trois missiles balistiques et 5 missiles S-300.

Sur ce total de 64 engins, les forces ukrainiennes ont intercepté 29 missiles de croisière et 15 drones, a ajouté la même source.

Comme à son habitude, le ministère russe de la Défense a affirmé n'avoir visé que des cibles militaires et que celles-ci avaient "toutes été détruites".

A Kiev, des débris d'un missile abattu sont retombés sur un immeuble résidentiel de 17 étages dans le quartier Golosiïvsky (sud) provoquant un vaste incendie et tuant quatre personnes et en blessant 38 autres, selon la mairie.

Un camion de pompiers utilisait une grande grue pour éteindre le feu avec des jets d'eau et des pompiers ont également pénétré dans le bâtiment en fin de matinée, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

"Les fenêtres ont explosé"

Sur plusieurs étages supérieurs, de la fumée s'échappait des fenêtres et les murs étaient noircis.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 6 février 2024 à 20h GMT AFP

"J'ai même vu le missile voler, il s'est élevé puis a volé avec la queue en feu, je ne pouvais pas voir vers où, puis ça a cogné", a indiqué à l'AFP une habitante, Valentyna Kozatchouk, une retraitée de 63 ans.

Selon elle, toutes les portes donnant sur le palier et la cage d'escalier ont explosé et les fenêtres de son balcon étaient endommagées.

Une autre habitante, Oksana, et sa fille de 3 ans ont été réveillées par l'explosion.

"Entre 06H00 et 07H00 heures, nous avons entendu des missiles très forts et, avec la dernière détonation, la plus forte, les fenêtres ont explosé", a raconté à l'AFP cette femme de 43 ans.

Sur la rive orientale du fleuve Dniepr des lignes à haute tension ont été endommagées, privant d'électricité 19.000 de consommateurs dans les quartiers de Dniprovsky et Desniansky, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Kharkiv, deuxième ville du pays située dans l'Est, a essuyé des tirs de missiles S-300, a indiqué le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Une femme a été légèrement blessée et des infrastructures endommagées, a-t-il précisé.

Dans la région de Lviv (ouest), un missile a touché un site industriel dans la ville de Drogobytch, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière polonaise, sans faire de victimes, a indiqué le gouverneur régional Maksym Kozytsky sur Telegram. Un autre missile a en revanche pu être abattu dans cette région, selon la même source.