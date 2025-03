Au moins une vingtaine de morts en Birmanie après un puissant séisme, Bangkok en état d'urgence

Par Sebastien Berger et Hla Hla Htay avec Thanaporn Promyamyai à Bangkok et Montira Rungjirajittranon à Chiang Mai

La Birmanie a lancé un rare appel à l'aide internationale après le puissant séisme qui a frappé vendredi le centre du pays, provoquant au moins une vingtaine de morts et des dégâts considérables, jusqu'en en Thaïlande où l'effondrement d'un immeuble en construction a fait au moins trois autres tués.

Même si les autorités birmanes n'ont communiqué aucun bilan humain, un important hôpital de la capitale Naypiydaw a fait état d'"environ 20" décès et le fait que le pouvoir militaire, isolé depuis le coup d'Etat de février 2021, en appelle à l'étranger fait craindre une catastrophe de grande ampleur.

Le séisme de magnitude 7,7, peu profond, s'est produit à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville birmane de Sagaing vers 06H20 GMT (12H50 en Birmanie et 13H20 en Thaïlande) et a été suivi par une réplique de magnitude 6,4 quelques minutes après, a annoncé l'Institut géologique américain (USGS).

Fichier vidéo A Naypyidaw, où un grand défilé militaire avait lieu la veille, le sol a vibré pendant trente longues secondes, avant de se stabiliser, laissant les routes déformées et crevassées, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Les abords d'un important hôpital, où le chef de la junte Min Aung Hlaing s'est rendu en personne, a pris un air de champ de bataille, des centaines de blessés ayant afflué et été pris en charge à l'extérieur en raison des dégâts subi par le bâtiment. L'entrée des urgences s'est complètement effondrée.

"C'est une zone avec des victimes en masse", a lancé un responsable de l'établissement en intimant l'ordre aux journalistes de s'écarter. "Je n'ai jamais rien vu de tel. Nous essayons de gérer la situation", a déclaré un médecin à l'AFP, confiant son épuisement.

Carte de Birmanie localisant le séisme de magnitude 7,7 survenu le 28 mars AFP

"Nous voulons que la communauté internationale fournisse une aide humanitaire aussi rapidement que possible", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, à cet hôpital.

L'état d'urgence a été déclaré dans les six régions de Birmanie les plus affectées (Sagaing, Mandalay, Magway, le nord-est de l'Etat Shan, Naypyidaw et Bago) selon un communiqué et des dons de sang sont nécessaires à Mandalay, Naypyidaw et Sagaing, selon le porte-parole.

"Appeler à l'aide"

Un blessé secouru près d'un immeuble effondré à Bangkok après le puissance séisme en Birmanie et des secousses jusqu'en Tahïlande le 28 mars 2025 AFP/Archives

A Bangkok, à mille kilomètres de l'épicentre, la secousse a provoqué des scènes de panique. Des bureaux et des magasins ont été évacués et un immeuble de 30 étages en construction s'est écroulé dans un nuage de poussière et se transformant en quelques secondes en un tas de débris.

L'effondrement a tué au moins trois personnes, a indiqué vendredi le vice-Premier ministre thaïlandais Phumtham Wechayachai, précisant que les recherches se poursuivent pour retrouver 81 personnes piégées dans les décombres.

"Quand je suis arrivé pour inspecter le site, j'ai entendu des gens appeler à l'aide", a raconté à l'AFP Worapat Sukthai, chef adjoint de la police du district. "Nous estimons qu'il y a des centaines de blessés mais nous sommes toujours en train de déterminer le nombre de victimes".

Des victimes du séisme en Birmanie devant l'hôpital de la capitale Naypyidaw le 28 mars 2025 AFP

La France a fait évacuer par précaution les bâtiments de son ambassade, de son consulat et de ses instituts et lycées à Bangkok et proposé "son soutien dès lors que le besoin aura été exprimé".

L'Union européenne a aussi proposé une aide d'urgence à la Birmanie et à la Thaïlande. "Les satellites européens Copernicus aident déjà les secours. Nous sommes prêts à apporter un soutien supplémentaire", a indiqué sur X la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré Bangkok en état d'urgence. Certains services de métro et de train ont été suspendus et les rues étaient remplies de banlieusards tentant de rentrer chez eux à pied ou de se mettre à l'abri dans des centres commerciaux ou bureaux. Les autorités de la ville ont indiqué que les parcs resteraient ouverts toute la nuit.

L'aéroport fonctionne normalement.

Le séisme a été ressenti dans toute la région et des tremblements de terre enregistrés jusqu'en Chine, Cambodge, Bangladesh et Inde.

Dans la deuxième ville thaïlandaise, Chiang Mai (nord-ouest), destination prisée des touristes et réputée pour ses temples, Sai, âgé de 76 ans, se trouvait dans une supérette au moment du tremblement de terre. "Je me suis précipité hors du magasin avec d'autres clients", a-t-il raconté. "C'est la plus forte secousse que j'ai ressentie de toute ma vie".

"Fuyez"

Un immeuble en construction à Bangkok détruit après un séisme survvenu en Birmanie voisine le 28 mars 2025 AFP

L'Inde est prête à offrir "toute l'assistance possible" à la Birmanie et à la Thaïlande, a assuré le Premier ministre Narendra Modi.

Dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest), l'agence chinoise chargée des séismes, a enregistré une secousse de magnitude 7,9.

Des images diffusées en direct par le média d’Etat chinois Beijing News montrent une rue de la ville de Ruili, à la frontière avec la Birmanie, jonchée de débris et une dizaine de secouristes en combinaison orange, casqués, debout derrière un cordon de sécurité.

Des motocyclistes ramassent des morceaux de chaussée après un séisme à Naypyidaw, la capitale de la Birmanie, le 28 mars 2025 AFP

Une vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et géolocalisée par l'AFP, montre un torrent d'eau et de débris tombant du toit d'un immeuble à Ruili, et des passants qui s'enfuient dans une rue commerçante en contrebas.

Au milieu de ce chaos, la voix d’une femme crie "Vite, fuyez!".

Les séismes sont relativement fréquents en Birmanie, où six tremblements de terre ayant atteint ou dépassé une magnitude de 7 se sont produits entre 1930 et 1956 près de la Faille de Sagaing, qui traverse le centre du pays du nord au sud.

La faiblesse des infrastructures, l'insuffisance de services de santé, notamment dans les zones rurales, le développement anarchique des agglomérations ont rendu la population particulièrement vulnérable en cas de catastrophe naturelle, selon les experts.