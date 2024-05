Au Royaume-Uni, des élections locales à l'allure de test pour Rishi Sunak

Le parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni risque de subir de lourdes pertes à l'occasion d'élections locales jeudi, ajoutant à la pression pesant déjà sur le Premier ministre Rishi Sunak qui bat des records d'impopularité.

Ce scrutin constitue un test majeur à quelques mois des législatives pour lesquelles les "Tories", qui dirigent le gouvernement depuis 14 ans, sont annoncés largement perdants face à l'opposition travailliste.

Rishi Sunak a dit souhaiter organiser les législatives au second semestre mais de lourdes défaites jeudi pourraient le pousser à organiser plus tôt ce scrutin national.

Les élections de jeudi ont tout d'"un examen vital" pour le Premier ministre, explique le politologue Richard Carr. Elles vont permettre de "tester son affirmation, selon laquelle son plan fonctionne" et de voir si "les électeurs lui accordent encore un certain degré de crédibilité", déclare-t-il à l'AFP.

D'après les sondages, les conservateurs vont perdre environ la moitié des sièges qu'ils occupent actuellement au niveau local.

Les regards sont particulièrement tournés vers deux élus conservateurs, Andy Street et Ben Houchen, dans les West Midlands et la Tees Valley, dans le centre et le nord-est de l'Angleterre.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak assiste à une réunion à Bletchley Park (centre de l'Angleterre), le 2 novembre 2023 POOL/AFP/Archives

Au point que l'avenir politique à court terme de Rishi Sunak dépendrait de leur réélection. Leur victoire pourrait laisser espérer à des députés conservateurs que Rishi Sunak puisse encore redresser la barre avant les législatives.

Mais au Parlement britannique, certains craignent qu'un résultat désastreux n'incite des élus conservateurs à tenter de remplacer M. Sunak avant le scrutin national.

"Si Andy Street et Ben Houchen perdent tous les deux, c'en est probablement fini de l'idée selon laquelle Sunak peut continuer", juge Richard Carr, qui travaille à l'université Anglia Ruskin.

"Reste à voir si cela signifie qu'il jette les dés pour des élections législatives ou s'il est renversé".

De la folie

Les luttes intestines minent les "Tories" depuis des années, avec cinq Premiers ministres depuis le vote sur le Brexit en 2016, dont trois se sont succédé entre juillet et octobre 2022.

Selon des médias britanniques, un groupe de députés conservateurs a préparé tout un programme pour un successeur potentiel de Rishi Sunak en cas de pertes massives cette semaine.

Certains observateurs considèrent que ce serait de la folie pour les conservateurs de renverser un autre leader alors que Rishi Sunak a assuré une certaine stabilité depuis qu'il a remplacé Liz Truss en octobre 2022.

La députée britannique Liz Truss s'exprime lors de la conférence annuelle Conservative Political Action Conference (CPAC) à National Harbor, dans le Maryland, le 22 février 2024 AFP/Archives

D'autres pensent que la crédibilité du parti est déjà entamée et se demandent si un dernier coup ne pourrait pas être tenté en vue d'empêcher la victoire écrasante annoncée des travaillistes.

Pour déclencher un vote interne au parti afin de faire partir Rishi Sunak, il faudrait que 52 députés soumettent des lettres de défiance contre lui.

"Je m'attends toujours à ce que Sunak conduise les conservateurs aux élections législatives", dit à l'AFP Richard Hayton, professeur de sciences politiques à l'université de Leeds.

"Mais certains députés pourraient chercher à s'opposer à lui, ce qui nuirait encore à sa réputation auprès du grand public".

Rishi Sunak, 43 ans, a été nommé par les conservateurs après les 49 jours désastreux de Liz Truss à la tête du gouvernement, au cours desquels ses réductions d'impôts non financées ont provoqué une crise sur les marchés et fait chuter la livre.

Les travaillistes, dirigés par Keir Starmer, ont autour de 20 points d'avance dans la plupart des sondages d'opinion sur les législatives.

Plus de 2.500 élus locaux se présentent jeudi en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, qui brigue un troisième mandat. S'il gagne, ce sera un record.