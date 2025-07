Au Vietnam, 34 morts dans le naufrage d'un bateau touristique dans la Baie d'Ha Long

Au moins 34 personnes ont péri samedi et huit autres sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau touristique transportant plus de 50 personnes, dont des enfants, dans la baie d'Ha Long, l'une des destinations les plus prisées au Vietnam, a rapporté un média d'Etat.

Le Wonder Sea, avec à son bord 48 passagers et cinq membres d'équipage, a chaviré en raison de soudaines et fortes pluies samedi après-midi, alors qu'il visitait ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a indiqué le site d'informations Dan Tri.

"Les gardes-frontières ont secouru 11 personnes et retrouvé 34 corps", a rapporté de son côté le site d'informations VNExpress, qui a souligné que plus de 20 enfants se trouvaient parmi les passagers.

"J'ai pris une grande respiration, nagé à travers un passage, plongé puis suis remonté. J'ai même crié à l'aide et j'ai été tiré vers un bateau par des soldats à bord", a raconté un enfant rescapé, âgé de 10 ans, au média d'État VietnamNet.

Les opérations de sauvetage se poursuivent dans la nuit pour essayer de retrouver les huit personnes encore portées disparues.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté samedi soir ses condoléances aux familles des victimes et a appelé les ministères de la Défense et de la Sécurité publique à mener d'urgence des opérations de recherche et de sauvetage.

Les autorités "enquêteront et clarifieront la cause de l'incident et traiteront avec rigueur" cet accident, a indiqué un communiqué publié sur le site web du gouvernement.

"Grélons gros comme des orteils"

"Le ciel s'est assombri vers 14 heures", a déclaré à l'AFP Tran Trong Hung, un habitant de la Baie d'Halong. "Il y a eu des grêlons gros comme des orteils, accompagnés de pluies torrentielles, d'orages et d'éclair".

Des pluies torrentielles se sont également abattues samedi sur le nord de Hanoï, dans les provinces de Thai Nguyen et de Bac Ninh.

À Hanoï, la capitale, plusieurs arbres ont été arrachés par des vents violents.

Cette tempête suit trois jours de chaleur intense, avec des températures atteignant 37 degrés dans certaines régions.

Mai Van Khiem, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, a déclaré à VNExpress que les orages dans le nord du Vietnam n'étaient pas causés par l'influence de la tempête tropicale Wipha en mer de Chine méridionale.

La Baie d'Halong, visitée par des millions de personnes chaque année, est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam, réputée pour ses eaux bleu-vert et ses îles calcaires ornées de forêts tropicales.

En 2024, 30 navires ont coulé dans la province côtière de Quang Ninh, le long de la Baie d'Halong, après avoir été atteints par le typhon Yagi.

Début juillet, un ferry a coulé au large de l'île touristique de Bali en Indonésie, faisant 18 morts.