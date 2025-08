Aude: un incendie parcourt 4.000 hectares, deux blessés, des maisons brûlées

Un incendie d'une rare intensité a ravagé mardi le massif des Corbières, dans l'Aude, parcourant en quelques heures 4.000 hectares de forêts et de broussailles, avant d'atteindre le village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où des maisons ont été brûlées.

Deux personnes ont été blessées, "dont une personne en urgence absolue, gravement brûlée", selon la préfecture.

Les vacanciers des campings de Lagrasse et de Fabrezan ont été évacués de façon préventive, ainsi qu'une trentaine de maisons à Tournissan, un autre village du secteur, où au moins une maison avait partiellement pris le feu, de même que plusieurs jardins, où des habitants tentaient de contrer l'avancée des flammes à l'aide de tuyaux d'arrosage, a constaté un photographe de l'AFP.

"Le feu se propage très rapidement, car les conditions météo sont défavorables, c'est une des zones les plus sèches du département et le vent est soutenu", a détaillé à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

"Sur place, ajoute-t-elle, le dispositif continue de monter en puissance. Concernant les moyens aériens, nous sommes au maximum des capacités nationales, neuf Canadair et cinq Dash, 980 pompiers sur place et 130 en renfort. C'est un sinistre d'une grande ampleur. La nuit va être longue".

Des hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les rotations pour éviter que les flammes atteignent les habitations des villages de Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, parfois en vain.

Appel à la prudence

De nombreuses routes départementales sont fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers.

"L’évolution de l’incendie est défavorable. Il est demandé aux populations de rester confinées à l’intérieur de leurs habitations sauf ordre d’évacuation donné par les sapeurs-pompiers", insiste la préfecture dans un communiqué.

Le préfet de l'Aude a appelé à la prudence et à s'informer via les sources officielles, sans relayer des "fausses informations".

Une habitante filme un incendie à Tournissan, dans l'Aude, le 5 août 2025 AFP

Le département de l'Aude était placé mardi en vigilance rouge aux feux de forêt, avec un risque "très élevé" d'incendie, alors qu'un épisode de chaleur s'installe sur le sud-ouest de la France, selon Météo-France.

Depuis le début de l'été, plusieurs incendies sont intervenus dans l'Aude, département touché par la sécheresse et les fortes chaleurs. L'un d'eux, au début du mois de juillet, le plus important dans le département depuis 1986, avait parcouru 2.000 hectares et mobilisé près de 1.000 pompiers près de Narbonne.

Affecté par la sécheresse et l'arrachage de vignes, qui avaient une fonction de coupe-feu et ralentissaient l'avancée des flammes, l'Aude a connu une forte augmentation des surfaces brûlées ces dernières années.

"On était à 300-400 hectares par an au début des années 2000", rappelait la semaine dernière à l'AFP Jean-Paul Baylac, en charge des Feux de forêt au Service départemental d'incendies et de secours de l'Aude.

"Le vent devrait faiblir dans la nuit", fait remarquer Lucie Roesch, espérant que la baisse d'intensité de la tramontane, qui souffle depuis le nord-ouest, cessera d'attiser les flammes.