Automobilistes bloqués, trains supprimés et coupures d'électricité à cause de la tempête Caetano

Automobilistes coincés sur l'autoroute, trains annulés, bus scolaires suspendus... La tempête hivernale Caetano se décale vers l'est vendredi après avoir provoqué la pagaille dans les transports, Météo-France mettant en garde contre un risque de regel sur la moitié nord.

Si les chutes de neige, plutôt inhabituelles dans l'ouest de la France, ont nettement diminué, elles ont eu des conséquences importantes. Des restrictions sur le transport routier s'appliquent dans certaines zones vendredi tandis que le trafic SNCF reste localement perturbé.

Des dizaines d'automobilistes et de routiers étaient toujours bloqués par la neige aux alentours de 04H45 du matin sur l'autoroute A36, à proximité de Montbéliard, dans le Doubs, selon les images des webcams du site de Vinci autoroutes.

Plus d'un millier d'agents du gestionnaire du réseau électrique sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant alors que 270.000 personnes ont été privés d'électricité selon le dernier bilan d'Enedis à 18H00 jeudi.

Fichier vidéo Vendredi, 31 départements seront encore placés en vigilance orange neige, verglas et vent, contre une cinquantaine jeudi, a fait savoir de son côté Météo-France. Les deux départements de Corse devraient connaître un "épisode de vents très fort (...) jusqu'à la mi-journée".

Les 29 départements concernés par la neige et le verglas vont de la Normandie au Haut-Rhin, en passant par l'Ile-de-France. Il pourra y avoir un "fort risque de phénomène glissant par regel sur une grande partie de la moitié nord du pays", a averti Météo-France.

En Haute-Saône, les températures minimales pourraient ainsi tomber entre -8 et -9°C par endroit, avec un risque de regel et "dans la matinée, des phénomènes routiers dangereux", a prévenu la préfecture.

Des dizaines accidents de la route étaient déjà à déplorer jeudi. Dans la Manche, un accident sur la voie publique a fait un blessé grave.

Arbres tombés

Un chasse-neige à Nogent-Thiron-Gardai (Eure-et-Loire), le 21 novembre 2024 AFP

Les transports scolaires ont été interrompus jeudi dans plusieurs départements de l'ouest. Ce sera encore le cas vendredi en Mayenne et dans les cinq départements normands jusqu'à midi. Le transport collectif d'enfants sera aussi interdit dans la Sarthe.

La région parisienne, le centre et l'Est seront aussi concernés. La Seine-et-Marne va suspendre les transports collectifs et scolaires. Les lignes scolaires et les lignes régulières de car seront suspendues jusqu’à midi dans les départements du Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir. Dans le Loiret, la circulation des lignes scolaires sera suspendue jusqu’à midi. Dans le Haut-Rhin, le ramassage scolaire n'aura pas lieu.

Le Préfet du Doubs a également pris un arrêté afin de suspendre les transports scolaires de 5h à 12h sur la communauté d'agglomération de Montbéliard..

Des restrictions de circulation avaient aussi touché les poids-lourds de 7,5 tonnes jeudi, avec des vitesses réduites de 20 km/h et des interdictions de dépassement par endroit. Des tronçons de routes départementales, voire d'autoroute, ont été fermés.

Chute de neige à Paris, le 21 novembre 2024 AFP

Ce sera encore le cas dans la Sarthe vendredi et la circulation leur sera interdite sur l'A28 entre Alençon et Le Mans dans les deux sens.

En Ile-de-France, la RN 118 sera interdite vendredi aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, ils ne pourront pas effectuer de dépassements sur les axes principaux de la région et pour l'ensemble des véhicules, la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les mêmes axes.

Les perturbations ont également touché les trains. S'ajoutait à cela le mouvement social en cours à la SNCF.

Ce sera encore le cas vendredi, a fait savoir la SNCF, alors que des arbres sont tombés sur les voies par endroit "en Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Ile-de-France".

Les trains ne circuleront pas en Normandie jusqu'à midi "le temps de passer les trains de reconnaissance et d’effectuer les dégagements et réparations", indique la SNCF.

Fichier vidéo En Pays de la Loire, "la région a été très touchée par les chutes d’arbres". "La circulation reprend progressivement sur Nantes-Angers" mais en revanche, "les autres lignes de l’étoile de Nantes ne pourront pas reprendre avant demain dans la journée".

"En Ile-de-France, il reste des perturbations sur la ligne P entre Tournan et Coulommiers, L2 entre Garches Marnes la C et St Nom la Brétèche et la ligne T13 pour toute la soirée", précise la SNCF.