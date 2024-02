Autonomie de la Corse: Darmanin entrevoit un "consensus", les élus "optimistes"

Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni (c), le député de Corse-du-Sud et président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale, Laurent Marcangeli (g) et la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, lors d'un dîner avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et d'autres représentants politiques corses, le 26 février 2024 à Paris