Autoroutes: moins de tués en 2024, malgré des comportements à risque persistants

28 Aoû. 2025 à 07h00 (TU)
Un accident sur une autoroute près de Foncouverte, le 24 septembre 2024 dans l'Aude

Un accident sur une autoroute près de Foncouverte, le 24 septembre 2024 dans l'Aude

Les accidents mortels sur autoroute ont atteint un niveau historiquement bas en 2024, mais les comportements à risque des conducteurs persistent, selon des données du secteur publiées jeudi.

114 accidents mortels ont été recensés sur autoroute concédée (à péage) en 2024 contre 164 en 2023, a indiqué l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa) dans son bilan sécurité 2024.

Il s'agit du "plus faible taux jamais enregistré sur les autoroutes concédées", selon l'Asfa. Le nombre de morts a fortement baissé en conséquence, avec 129 personnes tuées en 2024 contre 182 en 2023.

L'Asfa déplore en revanche la "persistance de comportements à risque" chez les conducteurs.

La principale cause d'accidents mortels reste la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments au volant (35%), qui concerne particulièrement les conducteurs de moins de 35 ans.

La vitesse excessive (20%) et la présence de piétons (20%), notamment ceux sortant de véhicules à l'arrêt, figurent parmi les autres facteurs les plus fréquents d'accidents mortels.

Après plusieurs années de baisse, le facteur lié à la somnolence et la fatigue a connu une "hausse inquiétante", en passant de 13% en 2023 à 19% en 2024.

L'"inattention", souvent liée à l'utilisation d'appareils électroniques (smartphone, tablette, GPS...), est quant à elle à l'origine de 14% des accidents mortels de 2024 et particulièrement importante sur les trajets domicile/travail, avec un pic entre 14H et 18H.

Rapportés au trafic, les accidents mortels liés à la somnolence surviennent essentiellement la nuit, "avec un pic entre 2h et 4h du matin", et une fréquence accrue le week-end.

L'année 2024 a aussi été marquée par la mort de deux professionnels de l'autoroute en intervention : un agent autoroutier fauché sur l'A8 le 3 mars, et, en août une salariée de la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) tuée par un automobiliste roulant à grande vitesse au niveau d'un péage.

Face au bilan 2024 "préoccupant" des accidents impliquant les professionnels autoroutiers - chiffré à 143 accidents et 15 victimes -, l'Asfa appelle à la vigilance des conducteurs pour garantir leur sécurité.

3.432 personnes sont décédées en 2024 sur les routes de France métropolitaine et d'outre-mer (+1% par rapport à 2023), selon le bilan global de la Sécurité routière.

Ce bilan s'élève à 239 morts sur l'ensemble des autoroutes - concédées et non concédées - mais reste en diminution de 11% par rapport à 2023, avec 30 tués de moins.

