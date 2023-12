Aux Philippes, un puissant séisme frappe l'île de Mindanao, alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines et les autorités appellent la population à s'éloigner des régions côtières face un risque de "tsumani destructeur"

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé samedi l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS), les autorités appelant la population à s'éloigner des régions côtières face un risque de "tsumani destructeur".

Le séisme s'est produit à une profondeur de 32 km à 22H37 (14H37 GMT) à une distance d'environ 21 km au nord-est de Hinatuan, a précisé l'USGS.

"Un tsunami destructeur est attendu avec des vagues dont la hauteur présente une menace pour les vies", a déclaré l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie sur X.

Il a conseillé aux habitants des provinces de Surigao du Sud et du Davao Oriental d'"évacuer immédiatement" plus à l'intérieur des terres ou vers des terrains plus en altitude. Les propriétaires de bateaux ont été appelé à mettre leurs embarcations en sécurité.

Des répliques, dont une a atteint la magnitude de 6.4, ont ensuite continué à secouer la région, selon l'USGS.

Ni victimes, ni dégâts n'ont été signalé dans l'immédiat, mais selon l'officier de police Joseph Lambo à Hinatuan, le séisme a été "très fort".

"Les gens évacuent en raison de l'alerte au tsunami", a-t-il indiqué, précisant que 45.000 habitants avaient reçu l'ordre de quitter leurs habitations et que nombre d'entre eux tentaient de gagner des terres plus en altitude, à pied ou en voiture.

"Nous avons paniqué"

"Des appareils électroménagers sont tombés des étagères dans le bureau de la police et deux téléviseurs ont été cassés. Les motos garées à l'extérieur sont aussi tombées", a poursuivi M. Lambo.

Dyl Constantino, 25 ans, se trouvait sur l'île de Siargo, au nord-est de Mindanao, quand le séisme s'est produit.

"C'est le tremblement de terre le plus long et le plus fort que j'ai jamais vécu, il a probablement duré près de quatre minutes", a-t-il assuré à l'AFP.

"Nous sommes tous habitués aux tremblements de terre mais celui-ci était différent parce que les portes tremblaient vraiment et nous avons tous paniqué", a-t-il ajouté.

Bethanie Valledor, 24 ans, dormait dans un complexe hôtelier de la ville de Bislig, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Hinatuan, lorsque le séisme l'a réveillée en sursaut.

"J'ai eu l'impression que la chambre dans laquelle nous nous trouvions allait être détruite", a déclaré la jeune femme à l'AFP.

"Notre maison est très proche de la mer. Le propriétaire du complexe nous a demandé d'évacuer immédiatement. Honnêtement, je criais. J'ai paniqué".

Dans la ville de Davao, la côte est surveillée de près.

"La marée est encore haute et nous ne remarquons rien d'inhabituel", a déclaré Anna Quinones, responsable en charge des catastrophes naturelles et qui surveille le risque de tsunami.

Des tremblements de terre se produisent quotidiennement aux Philippines, l'archipel se situant sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'activité sismique et volcanique intense qui s'étend du Japon au bassin du Pacifique en passant par l'Asie du Sud-Est.

La plupart sont trop faibles pour être ressentis par les humains.

Un séisme de magnitude 6,7 a déjà frappé la région de l'île de Mindanao le 17 novembre, faisant au moins neuf morts.