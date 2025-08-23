Aux universités d'été de la gauche, la politique entre karaoké et "drag race"

Séance de selfie pour la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier le 21 août 2025 à Strasbourg

"Les militants viennent aussi pour ça": entre tables rondes, débats, atelier de formation et meeting, les universités d'été des partis politiques rivalisent de moments festifs, allant du karaoké à la "Léon Boum", en passant par la diffusion de l'émission de téléréalité drag race.

Avec deux karaokés et un dj-set en trois jours, Les Ecologistes revendiquent la palme de l'animation: leur secrétaire nationale Marine Tondelier, qui a longtemps organisé les universités d'été de son parti avant d'en prendre la tête, ne cache pas qu'elle aime danser et chanter.

"Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, je danse", avait-elle rétorqué à un journaliste, après la diffusion d'une vidéo qui avait créé la polémique la montrant chantant et dansant un rock endiablé avec le patron du PS Olivier Faure, lors des journées d'été 2024 à Tours.

"Les journées d'été, c'est un moment de travail, mais c'est aussi un moment convivial et festif", a-t-elle défendu auprès de l'AFP. L'élue municipale d'opposition à Hénin-Baumont (Pas-de-Calais), ville RN, souligne que ces journées d'été ont longtemps constitué pour elle une "respiration", et un moyen de reprendre des forces auprès de militants qui ne se retrouvent tous ensemble qu'une fois par an.

Jeudi soir, celle qui se dit spécialisée "dans les chansons de Johnny Hallyday" mais "en train de se reconvertir sur Daniel Balavoine", s'est époumonée sur "Résiste" de France Gall, avec un groupe de musiciens en live. Un peu plus tôt, l'eurodéputé David Cormand avait vocalisé sur "Aux Champs Elysées" de Joe Dassin.

Lors du grand karaoké qui clôt les journées samedi soir, le groupe des députés de l'Assemblée devait interpréter un tube, gardé secret jusqu'au dernier moment. Les militants de chaque région viennent aussi souvent défendre leur culture: les Bretons entonnent le groupe Manau, les nordistes Pierre Bachelet et "les corons"...

"légendaires"

Des événements devenus "légendaires" qui poussent à venir aux journées d'été des Ecologistes, a reconnu le député de Générations Benjamin Lucas, lors d'un meeting rassemblant jeudi soir tous les partis de gauche.

Concerts engagés, spectacle de danse, de théâtre, les Insoumis proposent aussi une large palette culturelle lors de leurs journées d'été (baptisées Amfis), qui se déroulent à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme.

Le fondateur de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, s'exprime lors des Universités d'été du parti, à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 AFP

"Ça participe de la convivialité de ces moments où on se retrouve dans un esprit de festival", souligne la députée Sarah Legrain, qui rappelle que "la culture a une dimension politique".

Quant au Parti socialiste, qui organise ses journées d'été la semaine prochaine à Blois, il propose depuis quelques années la "Léon Boum", soirée organisée par les jeunes socialistes en référence à la grande figure du socialisme, Léon Blum.

Les trois partis ont choisi par ailleurs de diffuser lors de leurs universités l'émission de téléréalité "drag race France" qui met en scène la compétition de plusieurs drag queens sur fond de paillettes et de confidences.

"C'est un message politique", reconnaît Fanny Baklouti, en charge des questions LGBTQI+ au sein des Ecologistes. "On est assez à l'avant-garde sur les droits LGBTQI+, et c'était important de faire cette diffusion envers les personnes pas sensibilisées aux questions trans", dit-elle.

Pour Sarah Legrain, qui a assisté jeudi soir aux Amfis à la diffusion de la demi-finale, avec l'eurodéputée Manon Aubry et plusieurs dizaines de militants, "la drag race touche largement au-delà d'un milieu queer, c'est une culture populaire inclusive, (qui) est ciblée par les milieux réactionnaires".

Le PS diffusera jeudi prochain la finale de la compétition, à Blois, en présence de la Drag Queen Mimi Styc. "Un événement social et politique", revendique le parti.