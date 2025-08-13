Avant le sommet Trump-Poutine, pression diplomatique européenne et poussée militaire russe

Le
13 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Aurélia END et Robin LEGRAND, avec Pierrick YVON à Berlin et Barbara WOJAZER à Kramatorsk
© 2025 AFP
Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington

Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington

AFP
Mandel NGAN
Partager 4 minutes de lecture

Pression diplomatique des Européens et de Volodymyr Zelensky, poussée militaire en Ukraine de la Russie: chaque camp cherche à affirmer sa position avant la réunion vendredi en Alaska de Vladimir Poutine et de Donald Trump.

Le président américain, qui a dit vouloir "tâter le terrain" avec son homologue russe, a jugé mercredi que deux issues étaient possibles.

Si l'entretien se passe bien, il débouchera "presque immédiatement" sur une rencontre à trois entre le président russe, Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe.

Mais si sa première réunion en personne avec le maître du Kremlin depuis 2019 tourne mal, Donald Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de "seconde rencontre" pour mettre fin au plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Piqué à vif par des commentaires de presse présentant la tenue du sommet comme une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine, le président américain a assuré que la Russie ferait face à des "conséquences très graves" si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre.

Mais il n'a pas précisé cette menace, qui n'est d'ailleurs pas la première du genre.

Donald Trump doit prendre la parole jeudi dans le Bureau ovale, mais la Maison Blanche n'a pas précisé l'objet de son allocution.

Mercredi, dans les rues du centre-ville d'Anchorage, pas de rues bouclées, de quartiers barricadés, ni même de présence policière visible.

Rien ne laisse deviner, à première vue, que se prépare cette réunion de la plus haute importance.

Mais à l'aéroport, les journalistes encombrés de caméras se mêlent aux touristes chargés de cannes à pêche. Les hôtels affichent complets, les loueurs de voiture sont dévalisés.

Les deux dirigeants se rencontreront sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, dont l'importance stratégique a culminé pendant la Guerre froide.

"Très bon appel"

Pour permettre la venue de la délégation russe, le Trésor américain a décidé vendredi de suspendre temporairement des sanctions prises contre Vladimir Poutine et plusieurs hauts responsables depuis le début de la guerre en Ukraine.

Jusqu'au bout, chaque partie s'efforce de consolider sa position: sur le front pour les Russes, par la voie diplomatique pour Kiev et les Européens.

Donald Trump a assuré avoir eu un "très bon appel" mercredi avec le président ukrainien et des dirigeants des pays européens, de l'UE et de l'Otan.

Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine

Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP/Archives
Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV

"Nous espérons que le thème central de la réunion" vendredi sera "un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Il redoute que le sommet entre les présidents russe et américain n'aille plus loin, esquissant un règlement à long terme du conflit au détriment de son pays.

Les Européens se sont donc efforcés mercredi d'influencer l'état d'esprit dans lequel Donald Trump, dirigeant au tempérament volatil, aborde la réunion.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a évoqué une chance "réelle" de cessez-le-feu.

Une femme marche à Bilozerske, près de bâtiment bombardés par la Russie, le 12 août 2025

Une femme marche à Bilozerske, près de bâtiment bombardés par la Russie, le 12 août 2025

AFP
Genya SAVILOV

Vladimir Poutine se prépare lui à faire la traversée jusqu'en Alaska sur fond de progression accélérée des forces russes en territoire ukrainien.

Les troupes russes ont dit avoir conquis plus de 110 km2 supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n'était plus arrivé depuis fin mai 2024.

"Echanges de territoires"

Signe de la dégradation de la situation, l'Ukraine a ordonné mercredi l'évacuation de familles dans une dizaine de localités dans l'est.

Au moins trois personnes ont été tuées dans des tirs d'artillerie et des raids de drones russes dans la région de Kherson (sud) tôt mercredi, d'après les autorités régionales.

La Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

Pour Kiev, ces exigences sont inaceptables.

Volodymyr Zelensky le 13 août 2025 à Berlin

Volodymyr Zelensky le 13 août 2025 à Berlin

AFP
RALF HIRSCHBERGER

Donald Trump a prédit "des échanges de territoires", à un moment où les soldats russes occupent environ 20% de l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky a exclu tout retrait de zones de l'est de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix.

Pour le chancelier allemand Friedrich Merz, l'Ukraine "est prête à discuter de questions territoriales" mais pas d'"une reconnaissance légale" de l'occupation par la Russie de certaines parties de son territoire.

"Les questions territoriales (...) ne seront négociées que par le président ukrainien", a de son côté martelé Emmanuel Macron.

Moscou de son côté a jugé "insignifiantes" ces consultations entre Américains et Européens.

International
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - International

Une grappe de raisin flétrie provenant d'un vignoble après qu'une zone eut été touchée par un incendie de forêt à Tournissan, dans le massif des Corbières, le 7 août 2025
International

Affectés par le feu, les viticulteurs des Corbières attendent l'aide de l'Etat

Un homme est assis sur un trottoir de la Butte Montmartre, à Paris, le 12 août 2025, en pleine canicule
International

La majorité de la France toujours en surchauffe, au 7e jour de canicule

Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025
International

Les Colombiens ont dit un dernier adieu au sénateur assassiné

38.89511, -77.03637

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar