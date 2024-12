Avis de tempête: 15 départements du nord-ouest et du sud-est en vigilance orange

Neuf départements du littoral nord-ouest de la France et deux autres dans le sud-est sont placés en vigilance orange pour le vent par Météo-France pour la journée de samedi, en raison d'un "fort coup de vent" lié au passage de la tempête Darragh

Neuf départements du littoral nord-ouest et six autres dans le sud-ouest sont placés en vigilance orange pour vent ou neige-verglas par Météo-France pour la journée de samedi, en raison d'un "fort coup de vent" lié au passage de la tempête Darragh.

La tempête Darragh circule de l'Angleterre à la Belgique au cours de la journée de samedi et provoque "un net renforcement du vent" sur la France, souligne l'organisme de prévision.

Ce phénomène nécessite une "vigilance particulière" sur tous les 11 départements placés en vigilance orange pour vent: le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais, ainsi que l'Aude et les Pyrénées-Orientales, selon le bulletin de 06H00 de Météo-France.

Cette vigilance orange au vent est prévue samedi de 06H00 à 18H00.

En raison des vents violents, la SNCF a annoncé que la circulation de tous les trains du réseau ferroviaire régional normand (Nomad) serait suspendue samedi et dimanche "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel".

"Une interruption totale des circulations est prévue sur certaines lignes des régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire" samedi et dimanche, a ajouté en début de soirée la SNCF sur son site internet. "Des suppressions et des modifications de dessertes sont également envisagées", ajoute-t-elle.

En Bretagne, les lignes reliant Rennes à Brest, Quimper et Saint-Malo sont notamment concernées, ainsi que d'autres liaisons TER locales jusqu'à dimanche 12H00.

D'autres axes sont également touchés par cet "arrêt préventif" de la circulation des trains dans la région voisine des Pays de la Loire (TER reliant Nantes ou La Roche-sur-Yon par exemple) et en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux-Dax, Dax-Hendaye notamment).

Après le passage de Darragh, "des chutes de neige abondantes dès la moyenne montagne sont attendues sur les Pyrénées", met en garde Météo-France.

Les départements de l'Ariège, des Pyrénées-Atlantiques, des Haute-Pyrénées et de la Haute-Garonne passeront ainsi en vigilance orange pour neige-verglas à partir de 21H00 samedi, selon les prévisionnistes.

Le vent devrait faiblir en fin de journée mais restera soutenu jusqu'à dimanche, ajoutent-ils.

Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la tramontane se renforcera en début d'après-midi samedi au passage de Darragh. Les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h, localement jusqu'à 140 km/h sur les plaines du Roussillon, le secteur de Leucate ainsi que dans le Vallespir et le relief des Albères, met en garde Météo-France.