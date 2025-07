Bad Bunny, un artiste fièrement portoricain

C'est le chanteur le plus écouté sur Spotify de 2020 à 2022 avec des tubes comme "Callaita" ou "Mia". Bad Bunny, 31 ans, a entamé vendredi 11 juillet une résidence à San Juan, la capitale portoricaine, baptisée "No Me Quiero Ir De Aqui" ("Je ne veux pas partir d'ici"), une ode politique à son île natale. Le show réconcilie les générations et exprime la fierté, la résistance et la joie portoricaine.

Véritable lettre d'amour à Porto Rico, son dernier album, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ("J'aurais du faire plus de photos"), sorti début 2025 a déjà atteint 1 milliard d'écoutes sur la plateforme suédoise en seulement 13 jours. Il a battu ainsi le record de l'artiste masculin le plus rapide à y parvenir. Record qu'il détenait déjà avec l'album "Un Verano Sin Ti" (2022), en 14 jours.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny (Bad Bunny)

Un album politique

Tout au long de l'album, le statut de l'île est critiqué par le chanteur. Porto Rico est un État libre, mais associé aux États-Unis, depuis les années 1950. Pour autant, Porto Rico n'est pas membre de l'Organisation des nations unies (ONU) ni de la plupart des organisations internationales. Les Portoricains ne paient pas d'impôts fédéraux mais ils participent au système de santé. Ils ont la citoyenneté américaine mais ne peuvent pas voter lors des élections nationales. Ils n'ont pas non plus de représentants dans le collège électoral.

L'immigration et l'exil forcé des Portoricains, la nostalgie de leur pays est également au cœur de son œuvre, tout comme la colonisation de l'île et l’impérialisme américain.

Artiste engagé, Bad Bunny a récemment critiqué la politique migratoire de Donald Trump dans son dernier clip, "Nuevayol" (contraction de Nueva York, New York en espagnol, ville avec une forte population portoricaine). On y voit notamment de jeunes Portoricains écouter un faux discours du président Trump à la radio : "J’ai fait une erreur, je m’excuse auprès de tous les immigrés des États-Unis. Ce pays n’est rien sans eux, sans les Mexicains, Dominicains, Portoricains".

Le clip montre aussi la Statue de la Liberté arborant le drapeau de Porto Rico, faisant référence au 25 octobre 1977. Des militants portoricains avaient escaladé la statue pour y accrocher ce drapeau, afin de réclamer l'indépendance de l'île.

Bad Bunny- NUEVAYoL

À la sortie de son album, Bad Bunny a mis en ligne un court-métrage autant poétique que politique, qu'il a écrit et co-réalisé, portant le même titre. Le film s'ouvre sur un drapeau portoricain, et on y voit Morales se replongeant dans ses souvenirs lointains par le biais de photographies. En se rendant en ville, il constate que les mœurs locaux ont changé et que tout s'est rapidement occidentalisé.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, court-métrage issu de l'album du même nom de Bad Bunny

Une résidence contre la gentrification

Les neuf premiers concerts au Coliseo de San Juan, une salle de près de 20.000 places, sont réservés aux habitants de l'île, avant que les vannes s'ouvrent aux touristes que l'artiste et les Portoricains souhaitent responsables. Bad Bunny a également annoncé une tournée mondiale qui passera par le reste de l'Amérique latine, l'Europe et également l'Asie. Mais pas par les Etats-Unis.

Pour Davelyn Tardi, de l'agence Discover Puerto Rico, "il s'agit d'un moment incroyable pour l'île" car ces concerts permettront de faire connaître la culture locale et d'injecter au moins 200 millions de dollars dans l'économie cet été, période considérée comme la basse saison.

Les fans de Bad Bunny posent pour une photo avant d'assister au premier spectacle de sa résidence de concerts de 30 dates au Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot à San Juan, Porto Rico, le vendredi 11 juillet 2025. (AP Photo/Alejandro Granadillo)

Le tourisme a longtemps été un moteur économique de cette île réputée pour ses plages de sable fin et ses eaux turquoise, au point de devenir ces dernières années un lieu prisé du développement immobilier de luxe et des "nomades numériques", qui travaillent à distance en voyageant.

Avec, à la clé, des craintes de gentrification et de hausse des prix du logement pour la population locale.

Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, a lui-même évoqué ces problèmes et bien d'autres dans les paroles de ses chansons. "Dans ma vie, tu étais un touriste. Tu n'as vu que le meilleur de moi, pas ma souffrance", chante-t-il par exemple dans "Turista".

Bad Bunny - Turista (2025)

Originaire d'une région rurale de l'île, il dénonce particulièrement les effets de la gentrification et de la colonisation sur ce territoire, dont il compare le sort à celui de Hawaï, dans le titre "Lo Que Paso a Hawaii" : "Ils veulent enlever la rivière et aussi la plage Ils veulent mon quartier et ils veulent que grand-mère parte."

Pour l'historien Jorell Melendez Badillo, "beaucoup de gens (à Porto Rico) estiment que le tourisme a une connotation coloniale" dans l'île car pendant des années de riches Américains y venaient sans se soucier des populations locales, par ailleurs plus pauvres.

"Nous pouvons saluer le travail de Benito (Bad Bunny) tout en nous interrogeant sur le type de touristes que ses concerts en résidence vont amener", dit-il.

La résidence de Bad Bunny est une lettre d'amour à son peuple: un spectacle sur et pour les Portoricains, dont le récit est centré sur le patrimoine, la fierté et la joie.

Bad Bunny se produit lors de son premier spectacle de sa résidence de 30 concerts au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan, Porto Rico, le vendredi 11 juillet 2025. (AP Photo/Alejandro Granadillo)

"On est là, tous ensemble, bon sang !" a-t-il crié, sous les hourras extatiques lors de son premier spectacle qui a parfois ressemblé à une fête de quartier géante. "Je reviendrai pour les 100 prochaines années, si Dieu me le permet, je serai là".