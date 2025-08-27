Baignade dans la Seine: près de 100.000 baigneurs, annonce Hidalgo, qui prolonge l'ouverture

Le
27 Aoû. 2025 à 09h07 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Des baigneurs dans la Seine à Paris, le 12 août 2025

Près de 100.000 personnes ont profité de la baignade dans la Seine pendant l'été, a annoncé mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo, qui prolongera deux sites de baignade sur trois en septembre, un héritage des Jeux olympiques.

La baignade dans la Seine était interdite depuis 1923. Elle est ouverte depuis le 5 juillet, initialement jusqu'au 31 août.

"Près de 100.000 baigneuses et baigneurs ont déjà eu la joie de se baigner cet été dans la Seine, et face à cet exceptionnel succès, j'ai décidé de prolonger l'ouverture du site de Grenelle jusqu'au 7 septembre, et celui de Bercy jusqu'au 14 septembre", a annoncé l'édile sur Bluesky. Le site du bras Marie sera fermé.

"Voilà une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui en ont fait leur rendez-vous de l'été, et une ultime occasion, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, de se baigner!", a-t-elle ajouté.

Les trois espaces de baignade avaient pâti des pluies estivales du mois de juillet mais accueilli début août plus de 35.000 personnes depuis leur ouverture, avait alors indiqué la Ville de Paris.

Promesse de la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, de dépolluer le fleuve aussi pour que les Parisiens puissent s'y baigner, trois espaces ont ouvert dans le sillage des compétitions olympiques qui se sont tenues dans la Seine l'été 2024.

Le bassin d'Austerlitz construit pour stocker des eaux usées et pluviales est en activité depuis l'été dernier.

Pendant les JO, les pluies record enregistrées avaient souvent rendu l'eau impropre à la baignade des athlètes, notamment à cause des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales.

