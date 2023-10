Bangladesh: heurts lors d'une manifestation contre la Première ministre, deux morts

De violents heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté samedi au Bangladesh lors d'une manifestation de masse d'opposants à la Première ministre Sheikh Hasina, provoquant la mort d'un policier et d'un manifestant et faisant de nombreux blessés.

Plus de 100.000 sympathisants des deux principaux partis d'opposition du pays, selon la police, ont participé à des rassemblements, interdits, dans la capitale Dacca pour réclamer la démission de Sheikh Hasina et laisser place à un gouvernement neutre pour superviser les prochaines élections.

La police a fait usage de gaz lacrymogènes et tiré des balles en caoutchouc pour disperser ces rassemblements organisés par le principal parti d'opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), et le plus grand parti islamiste du pays, le Jamaat-e-Islami, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les manifestants ont répliqué par des jets de pierre et de briques dans plusieurs rues de la capitale. Un policier a été tué, "frappé à la tête par des militants d'opposition" et plus d'une centaine d'autres ont été blessés, a affirmé Faruk Hossain, le porte-parole de la police métropolitaine de Dacca.

Le BNP a fait état d'un manifestant tué. "Shamim Molla, un des leaders de la jeune garde, a été tué par balle par la police", a déclaré à l'AFP un porte-parole du parti, Sayrul Kabir Khan.

Des manifestants du Parti nationaliste du Bangladesh (opposition) réclament la démission de la Première ministre Sheikh Hasina, à Dacca le 28 octobre 2023 AFP

Au moins 20 personnes ont, elles, été blessées par des balles en caoutchouc et conduites au principal hôpital du pays, le Dhaka Medical College Hospital, a dit à l'AFP l'inspecteur de police Bacchu Mia.

Le BNP et le Jamaat-e-Islami ont appelé à une grève nationale dimanche pour protester contre les violences des forces de l'ordre.

Accusations de corruption

Cette journée de samedi marque une nouvelle étape dans les protestations avant des élections générales prévues d'ici à fin janvier.

Sheikh Hasina, fille du premier président du pays, est au pouvoir depuis quinze ans et a vu son pays connaître une croissance économique rapide qui lui a permis de dépasser l'Inde voisine en termes de Produit intérieur brut (PIB) par habitant. Mais son gouvernement est accusé de corruption et de violations des droits de l'homme.

Depuis des mois, l'opposition, en pleine renaissance, organise des manifestations pour faire valoir ses revendications, bien que la dirigeante malade du BNP, Khaleda Zia, deux fois Première ministre et vieille ennemie de Mme Hasina, soit assignée à résidence après avoir été condamnée pour corruption.

Manifestation du Parti nationaliste du Bangladesh (opposition), à Dacca le 28 octobre 2023 AFP

Samedi, au moins 100.000 personnes avaient rejoint le rassemblement du BNP et jusqu'à 25.000 celui du Jamaat, selon la police.

Au moins 10.000 policiers avaient été déployés selon les autorités. Mais ils se sont heurtés à des centaines de manifestants dans le quartier de Kakrail, devant la plus grande église catholique de la ville.

Des images retransmises en direct sur la page Facebook du BNP ont montré des milliers de personnes courir pour s'abriter, alors que retentissaient des grenades assourdissantes sur fond de panaches de fumée noire.

Samedi à Dacca, les manifestants avaient afflué malgré les barrages de contrôle, montant même à bord de trains bondés.

"Voleuse de votes"

"Voleuse de votes, voleuse de votes, Sheikh Hasina voleuse de votes", scandait la foule lors de la manifestation du BNP.

"Nous demandons la démission immédiate du gouvernement Hasina (...) et l'instauration d'un véritable droit de vote", a expliqué Sekandar Badsha, militant de 24 ans venu de Chittagong (Sud).

Le porte-parole du BNP, Zahir Uddin Swapan a déclaré à l'AFP que "la police et des cadres armés du parti au pouvoir (avaient) attaqué notre rassemblement pacifique" et affirmé que plus d'un million de personnes avaient pris part à la manifestation.

Des manifestants du Parti nationaliste du Bangladesh (opposition), à Dacca le 28 octobre 2023 AFP

Cette mobilisation constitue un "dernier appel" à la démission volontaire de Mme Hasina, a ajouté le porte-parole. Le parti a, sinon, menacé d'appeler à des grèves et des blocages.

Plusieurs gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant au climat politique régnant dans ce pays de quelque 170 millions d'habitants.

Les Etats-Unis ont condamné les heurts samedi et appelé au "calme et à la retenue de toutes les parties", brandissant la menace de restrictions de visas.