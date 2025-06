Bardella "choqué" par l'exclusion de Sarkozy de la Légion d'honneur

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a assuré lundi que la décision d'exclure Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur le "choque", y voyant "une volonté d'humilier" l'ancien président.

"Cette décision me choque. J'ai beaucoup de désaccords avec Nicolas Sarkozy qui a également combattu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années le Rassemblement national, mais Nicolas Sarkozy a été président de la République", a expliqué le responsable d'extrême droite sur RTL.

Nicolas Sarkozy au dernier jour du procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, à Paris le 8 avril 2025 AFP/Archives

"J'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy", a-t-il regretté, rappelant que l'ancien président (2007-2012) avait "obtenu, au delà des affaires de justice qui le visent et pour lesquelles il est en train de s'expliquer, la Légion d'honneur dans le cadre de l'affaire de Human Bomb".

Il faisait référence à un homme qui avait pris en otage une école maternelle de Neuilly-sur-Seine en 1993 et avec lequel le maire de Neuilly d'alors avait négocié directement.

"On peut combattre juridiquement, politiquement quelqu'un mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les services qui ont pu être rendus à la France", a insisté Jordan Bardella.

"Je ne l'ai jamais rencontré mais j'ai du respect pour mes adversaires politiques et pour les gens qui s'engagent en politique", a-t-il développé.

Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation, devenue définitive, à un an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel.

Il est devenu le deuxième chef de l'État privé de cette distinction après le Maréchal Pétain à qui la Légion d'honneur avait été retirée après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi.

L'ancien président a rappelé néanmoins avoir déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).