Bardella plus populaire que Le Pen, selon un sondage

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella se hisse pour la première fois sur la deuxième marche du classement des personnalités politiques du baromètre Elabe pour les Échos publié jeudi, derrière Édouard Philippe et devant Marine Le Pen.

La tête de liste du RN aux européennes de juin obtient 34% d'opinions favorables, en hausse d'un point par rapport au mois précédent.

S'il reste loin derrière l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, toujours le plus populaire avec une cote de confiance à 43% (+1 point), il gagne une place, reléguant Marine Le Pen à la troisième (33%, -1 point).

En décembre dernier, un sondage Ifop Fiducial pour Sud Radio et Paris Match donnait déjà Jordan Bardella devant Marine Le Pen, à la sixième place des personnalités politiques préférées des Français, avec 44% d'opinions favorables, alors que la députée du Pas-de-Calais était en huitième position avec 43% d'opinions favorables.

Emmanuel Macron connaît de son côté un léger regain de confiance de la part des Français interrogés pour ce sondage Elabe, à 27% (+2 points).

Le chef de l'État regagne notamment des soutiens auprès de son électorat, après une forte chute ces derniers mois: 77% de ses électeurs du premier tour de la présidentielle lui font confiance pour "affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays", en hausse de quatre points par rapport au mois précédent.

La défiance à son égard reste toutefois élevée, avec 68% (-1 point) des Français qui ne lui font pas confiance, dont 42% (stable) qui ne lui font "pas du tout confiance".

Toujours plus populaire que le président, notamment auprès de son électorat (81%, + 8 points), le chef du gouvernement Gabriel Attal reste stable à 32%. Il voit toutefois la défiance à son égard progresser à 60% (+3 points).

Le sondage Elabe a été réalisé par Internet du 5 au 6 mars auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur d'environ située entre 1,4 et 3,1 point.