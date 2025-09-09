Bardella promet la censure à un gouvernement du bloc central

Le
09 Sep. 2025 à 07h03
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président du RN, Jordan Bardella, à Paris le 2 septembre 2025

Le président du RN, Jordan Bardella, à Paris le 2 septembre 2025

AFP/Archives
Bertrand GUAY
Partager 1 minute de lecture

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".

"La question du figurant importe peu, c'est la politique de fond qu'il faut changer", a balayé le patron du parti d'extrême droite sur RTL, renouvelant son appel à une nouvelle dissolution débouchant sur des législatives anticipées.

"Si (Emmanuel) Macron fait le choix de nommer un nouveau Premier ministre, alors ce Premier ministre n'a aucune autre possibilité que de rompre avec la politique qui est menée depuis huit ans", a-t-il tancé.

"Auquel cas les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences et entraîneront par définition une censure du gouvernement", a-t-il ajouté.

Le Rassemblement national plaide pour "revenir devant les Français" sans quoi, "je ne vois pas comment quelque chose de sain pourrait émerger", a estimé Jordan Bardella, alors que deux Premiers ministres sont déjà tombés depuis la dissolution de juin 2024.

"Si on ne change pas les politiques, si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir", le "quotidien" des Français "ne pourra pas changer", a-t-il insisté.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Affiche appelant à bloquer la France le 10 septembre à Marseille, le 8 septembre 2025
International

10-Septembre: aucune dégradation ni blocage ne seront tolérés, rappelle Nuñez

La présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, dirige la session parlementaire extraordinaire avant un vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris le 8 septembre 2025
International

Braun-Pivet "évidemment" prête à aller à Matignon

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à Paris, le 4 septembre 2025
International

Faure ne veut pas dire si le PS censurerait un nouveau gouvernement macroniste

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Élections en Côte d'Ivoire: la liste définitive des candidats publiée, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam écartés

Profil

Mi-gourou, mi-chef de guerre... Qui est Joseph Kony, "le Messie sanglant" mis en accusations devant la CPI?

International

La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément

International

Une lettre écrite à Epstein et attribuée à Trump rendue publique

International

France: Bayrou renversé, qui pour diriger un gouvernement?

International

Thaïlande: l'ex-Premier ministre Thaksin arrivé dans une prison de Bangkok

International

Népal: réseaux sociaux rouverts et enquête après des manifestations meurtrières

Reportage culture

Les images du retour sur scène de Mariam, cinq mois après la mort d'Amadou

International

L'Espagne accentue la pression sur Israël

Terriennes

"J'étais un peu la mère du fou" : le roman coup de poing de Nadège Erika sur la maternité et la santé mentale