Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Bassirou Diomaye Faye est en visite en France. Après avoir été reçu par Emmanuel Macron ce mercredi 27 août à l'Élysée pour un petit-déjeuner de travail, le président sénégalais est l'"invité spécial" de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef qui se déroulent cette année à Roland-Garros. Les deux pays espèrent "renforcer leur relation bilatérale" dans le cadre du rééquilibrage des relations entre la France et l'Afrique.

Après avoir assisté à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad) à Yokohama au Japon, Bassirou Diomaye Faye est en visite pour deux jours en France. Le président sénégalais a remonté ce mercredi matin la cour d'honneur de l'Élysée, avant d'être "chaleureusement" reçu par son homologue français, Emmanuel Macron, pour un petit-déjeuner de travail.

"Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité", a écrit le président sénégalais sur ses réseaux sociaux, à leur sortie de leur rencontre. "La revue de cette coopération sera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre nos deux pays".

"Excellent entretien avec le Président sénégalais", a lui écrit Emmanuel Macron. "Questions économiques, mémorielles, internationales, de sécurité, préparation du sommet Afrique-France de 2026, autant de sujets sur lesquels nous travaillons étroitement avec le Sénégal au service du rapprochement entre nos deux pays. Nous voulons avancer ensemble, de façon concrète sur notre agenda commun, notamment économique". TV5MONDE revient sur les grands enjeux sur la table entre les deux pays.

Le dossier du massacre de Thiaroye

Fin novembre, Emmanuel Macron avait reconnu que les forces coloniales françaises avaient commis un "massacre" contre des tirailleurs africains près de Dakar, à Thiaroye. Ces soldats, en provenance de plusieurs pays africains, réclamaient le paiement d'arriérés de solde et de diverses primes et indemnités de combat, après avoir été rapatriés des combats en Europe, où la Seconde guerre mondiale faisait rage.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait alors salué un "pas important" vers la vérité. Mais le Sénégal réclame la reconnaissance du véritable nombre de victimes et la déclassification de l'ensemble des archives militaires et judiciaires sur ce massacre commis le 1er décembre 1944.

De nombreuses zones d'ombre subsistent sur ce qui est considéré comme l'un des pires massacres de la colonisation française au Sénégal: le nombre de tirailleurs tués, leur identité, le lieu de leur inhumation... Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort de 35 personnes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400.

Le 19 février, le gouvernement sénégalais avait annoncé des fouilles, pour "la manifestation de toute la vérité", au cimetière militaire de Thiaroye. En avril, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait par ailleurs décidé de débaptiser une artère emblématique de Dakar portant le nom du général Charles de Gaulle au profit d'un des pères de l'indépendance du pays, Mamadou Dia.

Les crises régionales et les questions de sécurité

Depuis 2012, le Sahel est en proie à une spirale de violences jihadistes qui a fait des dizaines de milliers de morts. Initialement concentrées au Mali, ces violences se sont étendues aux pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, et menacent les pays côtiers ouest-africains.

Lors de sa prestation de serment, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait préconisé "plus de solidarité" entre pays africains "face aux défis sécuritaires". "Je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine", avait-il lancé.

Deux grandes organisations dominent la scène jihadiste au Sahel central (Mali, Niger, Burkina Faso): le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM selon son acronyme en arabe) et l'Etat islamique au Sahel (EIS). Affilié à Al-Qaïda, le JNIM est né en 2017 de la fusion de plusieurs groupes jihadistes sous la direction d'Iyad Ag Ghali, un chef touareg de Kidal, au Mali. Son rival, l'EIS est lui affilié à l'État islamique.

Après près de 65 ans de présence militaire, la France a par ailleurs restitué le jeudi 17 juillet au Sénégal ses dernières installations militaires dans le pays, le camp Geille et l'escale aéronautique militaire de l'aéroport, tous deux situés à Dakar.

Le retrait des militaires français au Sénégal s'inscrit dans un contexte de défiance envers la présence militaire française sur tout le continent africain. Depuis 2022, l'armée française a mis fin à sa présence au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. À ce jour, la seule base française importante à demeurer sur le continent africain est celle de Djibouti où sont présents 1500 soldats français. Paris souhaite en faire un "point de projection" pour les "missions" en Afrique.

Une rencontre au Medef en pleine crise financière

Le président sénégalais est également l'"invité d'honneur" du Medef ce mercredi après-midi, où il doit délivrer un discours devant le patronat français. Un signe de la volonté de la France de positionner le Sénégal comme un partenaire clé pour les investissements en Afrique. Les liens entre Dakar et Paris restent solides: le pays est le troisième client de la France en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire et le volume.

L'économie sénégalaise a enregistré une forte croissance de 12,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, tirée par la mise en production des champs pétroliers et gaziers de Sangomar et GTA. Selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la France représente 10,2% des importations sénégalaises en avril 2025, ce qui en fait désormais le deuxième fournisseur du pays derrière la Chine.

Les échanges portent principalement sur les produits pétroliers raffinés, les machines, le riz et les métaux. De leur côté, les exportations sénégalaises ont progressé de 14,2 % sur la période, atteignant 469,9 milliards de FCFA, portées par le pétrole brut, le poisson et le ciment.

Le pays connaît cependant de graves difficultés budgétaires. Le déficit budgétaire pour l'exercice 2024 grimpait à plus de 14% de la richesse nationale, loin des 4,9% prévus par l'ancien président du pays Macky Sall. La dette du gouvernement central, initialement estimée à 74,4 % du PIB fin 2023, a été réévaluée à 111%, avant d’atteindre 118,8% fin 2024 en raison de passifs non divulgués.

La Cour des comptes du Sénégal et le cabinet Forvis Mazars évoquent de leur côté une "dette cachée". Cette sous-estimation aurait permis à l’ancien gouvernement d'accéder plus facilement aux marchés financiers, profitant de taux d’emprunt plus favorables.

Le gouvernement sénégalais a dénoncé à plusieurs reprises les "ravages des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'Indépendance" en 1960. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, le pays doit trouver en urgence 8,3 milliards de dollars pour tenter de boucler son budget.

Le 1er août, il a dévoilé un "plan de redressement économique et social" très attendu, qui doit être financé à "90%" par des ressources internes pour "souverainiser" le pays, dans un contexte financier très difficile marqué par une suspension des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).

Une délégation de l'institution monétaire internationale, menée par Éddy Gemayel, s'est rendue du 19 au 26 août à Dakar pour "éclaircir les conclusions du rapport de la Cour des comptes publié à la mi-février et examiner les implications d’une dette publique sous-estimée depuis l’ancienne administration", évaluée à 6 à 7 milliards additionnels.

"Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision consciente de sous-estimer ce stock de la dette pendant les années précédentes", avait déclaré Édouard Gemayel sur RFI, confirmant l'ampleur du défi qui attend les autorités sénégalaises. En échange de réformes, le FMI pourrait soit accorder une dérogation au Sénégal pour éviter le remboursement immédiat de certains décaissements, soit exiger un remboursement intégral.

La dette du train express Dakar-Diamniadio

Le litige concernant le projet de ligne express Dakar-Diamniadio pourrait également être à l'ordre du jour de cette visite de deux jours, rapporte de son côté RFI. L'entreprise française de BTP Eiffage réclame environ 150 millions d'euros de factures impayées.

