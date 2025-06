Bateau pour Gaza: un des six Français a accepté son expulsion, les autres seront présentés à un juge israélien

Les six militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un bateau dont le but était de briser le blocus de Gaza ont reçu la visite de diplomates français, et l'un d'eux a accepté d'être expulsé dès ce mardi, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Un de nos compatriotes a choisi de signer le formulaire israélien acceptant son expulsion accompagnée sans attendre la décision de justice. Il devrait regagner la France dès aujourd'hui. Les cinq autres ont décliné et leur éventuelle expulsion aura lieu après décision du juge israélien dans les prochains jours", a dit le ministre dans une déclaration écrite diffusée en marge d'un sommet sur les océans à Nice.

Le ministre n'a pas donné de précision sur l'identité du Français qui sera immédiatement expulsé. L'eurodéputée LFI Rima Hassan fait partie des personnalités qui étaient à bord du navire, comme l'activiste suédoise Greta Thunberg.

La Coalition de la flottille pour la liberté, dont le bateau a été arraisonné par Israël lundi matin, est un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus de Gaza.

La France a "passé tous les messages" à Israël pour que "la protection" de ses ressortissants "soit assurée" et qu'ils "puissent retrouver le sol français", avait assuré lundi le président Emmanuel Macron, dénonçant comme un "scandale" le blocus humanitaire à Gaza.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir à travers la France à l'appel de la gauche en soutien à ces militants.

Manifestation de soutien aux militants à bord d'un bateau intercepté par les forces israéliennes en route pour livrer de l'aide à Gaza, à Toulouse, le 9 juin 2025 AFP

"L'équipe diplomatique et consulaire française à Tel Aviv restera au contact de nos ressortissants, comme le lui permet la protection consulaire, pour s'assurer de leur état jusqu'à leur retour en France", a assuré mardi le chef de la diplomatie française, en précisant que "les appels d'information aux proches ont été passés à cinq d'entre eux sitôt après les visites consulaires, soit après 03H00 du matin".

Le leader du parti de gauche radicale française Les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, avait fustigé quelques heures plus tôt sur X la "nullité des services français" en affirmant que les familles des ressortissants retenus en Israël n'avaient "aucune nouvelle".