Batteries lithium: Macron annonce 1,5 milliard d'euros d'investissement entre Orano et le chinois XTC à Dunkerque

Le chinois XTC et le français Orano vont investir 1,5 milliard d'euros et créer 1.700 emplois dans un site lié aux batteries lithium à Dunkerque (Nord), a annoncé vendredi Emmanuel Macron.

"On vient de signer avec XTC et Orano la production de matériaux de cathodes pour les batteries lithium", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Dunkerque. Le projet s'élève à "1,5 milliard d'euros pour 1.700 emplois", a-t-il précisé.

Fichier vidéo Cette annonce intervient quelques heures après l'officialisation de l'installation d'une usine de production de batteries pour voitures électriques à Dunkerque, la quatrième dans les Hauts-de-France, celle du groupe taïwanais ProLogium.

Contactée par l'AFP, la direction d'Orano a indiqué qu'elle communiquerait à ce sujet au moment du sommet Choose France, destiné à attirer les projets étrangers, dont la 6e édition est prévue lundi à Versailles.

XTC New Energy Materials est spécialisée dans la production de matériaux pour les batteries au lithium utilisées notamment pour les véhicules électriques.

Emmanuel Macron avait rencontré son directeur général, Jiang Long, à Canton, lors de sa visite en Chine en avril dernier.

La coentreprise entre XTC et Orano est présentée par le chef de l'Etat comme "complémentaire" de l'usine Prologium, car elle interviendra "en amont" de la production de batteries électriques.

Selon une source proche du dossier, elle s'implantera au port de Dunkerque, tout comme l'usine de ProLogium --dont l'investissement s'élève à 5,2 milliards d'euros d'ici 2030, avec à la clef 3.000 emplois dans l'usine et 12.000 emplois indirects pour le territoire.

"Avant la fin de la décennie, on aura plus de 20.000 emplois nouveaux sur le bassin du Dunkerquois", selon Emmanuel Macron. "On va mettre le paquet sur les compétences et la formation, c'est la mère des batailles."

Outre Prologium, trois autres usines sont en cours de conception en France, toutes dans le Nord et le Pas-de-Calais. La première, construite par ACC (coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz), doit ouvrir prochainement à Douvrin près de Lens (Pas-de-Calais).

Une usine du groupe sino-japonais AESC-Envision doit produire des batteries pour Renault à Douai (Nord) à partir de début 2025, puis un troisième site de la start-up grenobloise Verkor doit entrer en production à Dunkerque à partir de mi-2025, avec également Renault pour principal client.

fff-vl-ngu-zap/cnp/eb