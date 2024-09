Bayrou convie Cazeneuve à la rentrée du MoDem

Bernard Cazeneuve interviendra lors des universités de rentrée du MoDem, qui se tiennent de vendredi à dimanche à Guidel (Morbihan), a-t-on appris de sources dans l'entourage de l'ancien Premier ministre et au sein du parti centriste.

A l'issue des élections législatives, M. Cazeneuve était soutenu pour Matignon par de nombreux acteurs du camp présidentiel, dont le président du MoDem François Bayrou.

Le Parti socialiste, de son côté, a refusé d'accorder un soutien inconditionnel à son ancien membre, opposé à l'alliance avec La France insoumise, alors qu'Emmanuel Macron avait écarté la candidate du Nouveau Front populaire, Lucie Castets.

Le dernier Premier ministre de la présidence de François Hollande a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée le 2 septembre, trois jours avant le choix présidentiel de nommer Michel Barnier.

"Quand on organise une élection et que les résultats sont là, il vaut mieux se résoudre aux résultats de l'élection et puis ensuite laisser le gouvernement gouverner", avait notamment déclaré M. Cazeneuve à la presse quelques heures avant l'annonce de la nomination du nouveau Premier ministre.

L'ancien ministre de l'Intérieur (2014-2016) et Premier ministre (2016-2017), qui a créé son mouvement, La Convention, début 2023, participera également samedi à la rentrée politique de la présidente (PS) de la région Occitanie, Carole Delga, à Bram (Haute-Garonne).

L’Élysée a annoncé samedi soir, seize jours après la prise de fonction de M. Barnier, la composition du gouvernement, attelage entre les macronistes et la droite auquel le MoDem s'est rangé à participer, après de longs débats internes.

Pour le parti centriste, Jean-Noël Barrot est promu ministre des Affaires étrangères, Geneviève Darrieussecq revient au gouvernement au ministère de la Santé et Marina Ferrari y reste comme ministre déléguée à l’Économie et au Tourisme.